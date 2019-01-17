Вышел первый трейлер боевика John Wick: Chapter 3 — Parabellum / «Джон Уик 3», премьера назначена на 17 мая 2019 года

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Только что в сети появился первый трейлер красочного боевика John Wick: Chapter 3 — Parabellum / «Джон Уик 3», в котором немногословный профессиональный киллер в исполнении Киану Ривза продолжает отстаивать свои интересы. Название фильма отсылает к известной пословице «Хочешь мира — готовься к войне» (Si vis pacem, para bellum).

Напомним (спойлер), что после убийства главы мафиозного клана Сантино Д’Антонио в отеле «Континенталь», на Уика объявляют охоту с наградой в $14 млн. Нарушив первое правило сообщества киллеров (никаких убийств на территории «Континенталя»), Джон теряет членство в клубе, а значит помочь ему захотят очень немногие…

Помимо Киану Ривза в фильме появятся Лоуренс Фишборн («Матрица»), Холли Берри («Женщина-кошка»), Иэн Макшейн («Американские боги»), Джером Флинн («Игра престолов»), а также Марк Дакаскос, Джон Легуизамо, Руби Роуз, Хироюки Санада и другие.

Срежиссировал фильм Чад Стахелски, снявший первые две части франшизы «Джон Уик», так что о стилистике переживать не стоит, а вот выдохся автор или еще нет, снимая однотипное кино, мы узнаем только в кинотеатрах.

Напомним, что первый фильм «John Wick» вышел в 2014 году, второй John Wick: Chapter 2 — в 2017 году. В свою очередь, премьера фильма John Wick: Chapter 3 — Parabellum / «Джон Уик 3» запланирована на 17 мая 2019 года.

Источник: Lionsgate Movies