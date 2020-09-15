Вышел официальный трейлер второго сезона сериала The Mandalorian / «Мандалорец»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Две недели назад компания Disney объявила дату премьеры второго сезона сериала The Mandalorian / «Мандалорец» (30 октября 2020 года), а сегодня наконец опубликовала официальный трейлер проекта по миру Star Wars.

Первый сезон завершился тем, что Мандо и Baby Yoda отправились на поиски родной планеты последнего, не подозревая, что их самый серьезный оппонент Мофф Гидеон остался в живых после схватки.

Второй сезон стартует с той же точки и продолжает те же действия — путь Мандалорца в поисках безопасного места для подопечного. Фанаты вселенной Star Wars наверняка обрадуются появлению штурмовиков, повстанцев, их кораблей X-wing и TIE, а также старых знакомых в лице Кары Дюн (Джина Карано) и Грифа Карга (Карл Уэзерс), а вот Асоки Тано в исполнении Розарио Доусон пока не видно.

Напомним, что «Мандалорец» стал первым игровым сериалом по вселенной Star Wars для платформы Disney+, но уже озвучены планы по выходу трех других сериалов: о повстанцах Кассиане Андоре (Диего Луна) и K-2SO (Алан Тьюдик) из фильма Rogue One: A Star Wars Story, о джедае Оби-Ване Кеноби (Юэн Макгрегор) и о неназванных героинях-женщинах от шоураннера сериала «Russian Doll» Лесли Хэдланд.

Источник: Star Wars