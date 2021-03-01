Первые фото и тизер-трейлер экранизации супергеройского комикса «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера» (премьера на Netflix — 7 мая 2021 года)





Известный автор комиксов Марк Миллар дождался очередной экранизации своего творения под названием «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера». Одноименная комикс-серия выпускается издательством Image Comics с 2013 года и рассказывает о проблеме отцов и детей. Ну, а так как Марк является ярым фанатом супергероев, то речь идет не об обычных людях, а о двух поколениях супергероев.

По сюжету первое поколение супергероев защищало Землю на протяжении почти сотни лет, однако даже суперегероям иногда пора на пенсию и их дело должны продолжить их же дети. Естественно, молодое поколение не столь выдержанно и осторожно, как их родители и вдобавок очень хочет проявить себя с лучшей стороны…

Шоураннером сериала выступает Стивен С. Денайт («Тихоокеанский рубеж 2»), в главных ролях снялись Джош Дюамель («Трансформеры»), Бен Дэниелс («Корона»), Лесли Бибб («Железный человек») и другие. Премьера первого сезона сериала «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера» состоится на стриминговой платформе Netflix 7 мая 2021 года.

Источник: Netflix