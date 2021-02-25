Вышел первый трейлер юбилейного 30-го сезона автошоу Top Gear

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Троица ведущих автошоу Top Gear (нет, не Кларксон, Мэй и Хаммонд, а Харрис, Макгиннесс и Флинтофф) показала короткий тизер того, чем они будут заниматься на протяжении юбилейного тридцатого сезона. Несмотря на минимальную длительность ролика, в нем можно увидеть сразу несколько интересных автомобилей и челленджей.

В частности, ведущие опробуют Lamborghini Sian, Ferrari Roma, GR Yaris и даже электробагги Odyssey 21 из гоночной серии электровнедорожников Extreme E. В качестве испытаний продюсеры предложили гонки на половинках автомобилей, испытания в стиле Джеймса Бонда, соревнования с роллером и пилотом ракетного ранца и даже подобие триатлона.

Дату премьеры нового сезона пока не называют, но это точно произойдет до конца текущего года. Отметим, что 29-ый сезон автошоу Top Gear в составе всего 5 серий вышел в эфир в октябре-ноябре 2020 года.

Напомним, что после скандального ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда в 2015 году, Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс, а спустя пару лет — и Мэтт ЛеБлан с Рори Ридом, что заставило создателей шоу перезапустить проект с новыми ведущими. В итоге в 2019 году вышло сразу два сезона Top Gear — прощальный для Мэтта ЛеБлана 26-ой (17 февраля) и дебютный для нового состава ведущих в лице Падди Макгиннесса, Эндрю Флинтоффа и Криса Харриса 27-ой (16 июня).

Источник: Top Gear