Walmart частично автоматизировал процесс сбора интернет-заказов





Сфера торговли и доставки товаров становится все более высокотехнологичной. Чтобы не отстать от конкурентов, меняться вынуждены даже крупнейшие ритейлеры. Например, лидер американской торговли Walmart уже несколько месяцев активно тестирует роботизированный подход к обработке онлайн-заказов.

Экспериментальная система AlphaBot, о которой рассказывает Business Insider, проходит испытания в небольшом городке Салем в штате Нью-Гэмпшир. В помещении местного склада Walmart, находящегося в составе одного из так называемых «суперцентров» ритейлера, расположен комплекс, занимающий примерно 750 м², состоящий из поставленных практически вплотную стеллажей, на внешней части которых размещены салазки, 30 небольших колесных роботов, способных по этим салазкам перемещаться (причем не только горизонтально, но и вертикально), и нескольких «рабочих станций», где работают операторы-люди.

При сборе интернет-заказа сотрудник магазина задает системе номер заказа, после чего роботы начинают двигаться по стеллажам, захватывать расположенные на них ящики, в которых лежат нужные товарные позиции, и привозить их оператору. Задача человека состоит в том, чтобы проверить, не ошибся ли робот, переложить товары в сумку и отнести ее на точку выдачи (для достижения максимальной оперативности один оператор может собирать одновременно четыре интернет-заказа, при этом система будет услужливо подсвечивать сумки, куда следует положить тот или иной привезенный товар).

Построенная на складе в Салеме система Alphabot вмещает до 20 000 различных товарных наименований (SKU).

По утверждению Walmart, использование роботов имеет ряд преимуществ:

Во-первых, устройства справляются с перемещением товаров по складу в 10 раз быстрее человека (говоря конкретнее, аппараты позволяют людям раскладывать по сумкам до 800 различных товаров в час, в обычных условиях этот показатель равен 80 товарам в час), благодаря чему повышается эффективность работы торговой точки — от этого выигрывают в том числе покупатели, интернет-заказы которых в результаты собираются в разы быстрее;

Во-вторых, роботам требуется меньше пространства между стеллажами, что либо делает склады вместительные, либо позволяет уменьшить занимаемое ими пространство;

В-третьих, наличие сразу двух систем надзора — сначала робот выбирает нужный товар, затем то, что привозит машина, проверяется человеком — существенно уменьшает вероятность ошибки при сборе заказа;

Наконец, в-четвертых, использование роботизированной системы поиска и подвозки товаров уменьшает риски для здоровья сотрудников: складским работникам больше не нужно бродить целыми днями взад и вперед по огромным пространствам в поисках требуемых товаров, маневрировать, избегая столкновений друг с другом, и забираться на высокие стеллажи при помощи подъемников, откуда при неосторожности можно свалиться и травмироваться.

Любопытно, что процесс загрузки товаров в конструкцию также весьма прост: от сотрудника требуется лишь поставить ящик с товарами в специальный отсек и указать компьютеру, что именно в нем находится, включая срок годности товаров, после чего один из роботов заберет ящик и отвезет его на ту или иную свободную полку.

Из минусов решения следует отметить то, что роботам под силу оперировать не всеми видами товаров: так, несмотря на то, что устройства безукоризненно справляются с перемещением упакованных долгохранящихся продуктов питания, например, хлопьев, консервов и арахисового масла, а также непродовольственных позиций (таких как лампочки), за манипуляции со скоропортящимися продуктами, например, яблоками или салатами, по-прежнему целиком ответственны сотрудники-люди, которые попутно проверяют такие товары на наличие естественных дефектов.

В обоих видео нет звука. Во втором ролике схематически изображен принцип работы системы Alphabot (построенный в Салеме вариант конструкции, судя по всему, состоит из рабочих станций, находящихся только на уровне пола).



Напоследок отметим, что в дальнейшем, если технология себя оправдает, Walmart собирается распространить ее на другие крупные супермаркеты на территории США: известно, что ритейлер уже рассматривает в качестве следующих мест внедрения Alphabot складские помещения двух торговых точек в Мустанге, штат Оклахома, и в Бербанке, штат Калифорния.

В данном видео показан один из ранних прототипов системы Alphabot, который Walmart испытывал с позапрошлого года.



Источник: hightech.plus