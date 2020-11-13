YouTube решил не делать Rewind в этом году (потому что 2020-й выдался слишком необычным)





YouTube Rewind — традиционная ежегодная подборка самых знаковых видео на платформе за год, отражающая общемировые тенденции. Принадлежащий Google видеохостинг выпускал такие видеодайджесты каждый декабрь с 2010 года, но в этом году сервис решил нарушить собственную традицию и не делать YouTube Rewind 2020. Причина — потому что коронавирус «‎2020-й выдался необычным».

В своем обращении команда YouTube не стала вдаваться в детали, но очевидно, что речь не только о пандемии коронавируса и ее социальных последствиях, но и прочих стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, произошедших в этом году, который, к слову, еще не завершился.

С другой стороны, то, что YouTube Rewind не выйдет в этом году, не такая уж и плохая новость, учитывая, как последние годы принимались эти подборки. YouTube Rewind за 2018 год по сей день остается самым ненавистным роликом за всю историю YouTube — у него целых 18 миллионов дизлайков при 2,9 млн лайков. И прошлогоднее видео Rewind 2019 тоже недалеко ушло от лидера — 9 миллионов дизлайков при 3,4 миллиона лайков и заслуженное место в топ-5 самых постыдных видео на YouTube.

P.S. Если вас достал 2020-й год, или еще что-то, то можно, например, покричать в Исландии, чтобы снять стресс.