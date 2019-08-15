Зонд «Паркер» запечатлел движение солнечного ветра





Астрономы NASA опубликовали видео движения в межпланетной среде солнечного ветра, составленное из кадров, полученных зондом «Паркер» в ходе первого сближения с Солнцем в ноябре прошлого года.

Напомним, запуск зонда «Паркер» в космос состоялся 13 августа 2018 года. Его основная задача заключается в изучении солнечного ветра и внешних слоев Солнца вдоль своей траектории, а также электромагнитных полей вблизи звезды. От перегрева и интенсивных потоков заряженных частиц от звезды аппарат защищен теплозащитным щитом и системой охлаждения. В течение ближайших семи лет зонд совершит 24 оборота вокруг Солнца, все больше приближаясь к нему. Самое тесное сближение с Солнцем запланировано на середину декабря 2024 года, когда «Паркер» окажется на расстоянии около шести миллионов километров от звезды, что в семь раз ближе, чем перигелий орбиты Меркурия.

За первый год работы зонд уже совершил два сближения с Солнцем, пролетев на расстоянии около 24 миллионов километров от него — тем самым побив рекорд зонда Helios-B, поставленный в 1976 году. Кроме того, аппарату удалось поставить новый рекорд по скорости движения среди искусственных объектов, который теперь составляет около 95 километров в секунду. В ходе сближений «Паркер» при помощи четырех комплектов научных приборов собрал огромное количество данных, которые успешно передал на Землю.

В период с 6 по 10 ноября 2018 года, в ходе первого сближения с Солнцем, зонд при помощи оптической системы WISPR (Wide-field Imager for Solar PRobe), состоящей из двух телескопов, смог запечатлеть динамику потока солнечного ветра.

Отметим, что на видео сама звезда находится слева, вне поля зрения системы; справа видна центральная область Млечного Пути. Тонкие белые полосы представляют собой движущиеся частицы межпланетной пыли, а в левой части ролика можно увидеть длинный корональный стример (относительно плотный медленный поток солнечного ветра) и планету Меркурий.

Напоследок уточним, что 27 августа 2019 года зонд начнет третью фазу тесного сближения с Солнцем, а 1 сентября вновь пролетит на расстоянии около 24 миллионов километров от звезды, накопив новый объем данных о внешних слоях Солнца. Ожидается, что передача этих данных начнется ближе к концу сентября.

Источник: N+1