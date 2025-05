Los astrónomos podrían haber encontrado el noveno planeta del sistema solar

Los astrónomos podrían haber encontrado un nuevo candidato para el papel de noveno planeta del Sistema Solar.

Al examinar los mapas infrarrojos del cielo realizados por el satélite IRAS de la NASA en 1983 y por el satélite japonés AKARI entre 2005 y 2011, descubrieron una fuente de luz tenue y de movimiento lento. Los científicos están convencidos de que el objeto se encuentra exactamente donde debería estar el misterioso noveno planeta.

Más allá de la órbita de Neptuno, el cinturón de Kuiper contiene un gran número de pequeños objetos helados a una distancia de unas 30-55 UA. La presencia de un cuerpo masivo alejado del sol viene indicada por la forma de las órbitas y la distribución de los cuerpos en el cinturón de Kuiper. Algunos de estos objetos, incluido el diminuto planeta Sedna, siguen órbitas que se agrupan en una región del espacio, mientras que el resto — se encuentran en otra región. Según el astrofísico Michael Brown, del Instituto de Tecnología de California, que en 2016 presentó su propia hipótesis sobre la existencia del noveno planeta, solo otra objeto masivo es diez veces más masivo que la Tierra. Los científicos estiman que este objeto se desplaza en una órbita alargada, alejándose del Sol a una distancia de hasta 700 UA.

En un nuevo estudio, un equipo de astrónomos dirigido por Terry Long Fana de La Universidad Nacional Tsinghua de Taiwán ha combinado catálogos de mapas celestes de IRAS y AKARI, que contienen alrededor de 2 millones de fuentes luminosas individuales. Calcularon la luminosidad que debería tener un planeta con una masa comprendida entre 7 y 17 masas terrestres. También tuvieron en cuenta la lejanía del objeto, su temperatura, su ubicación y los parámetros de radiación admisibles en el rango infrarrojo.

Según los cálculos de los astrónomos, objeto misterioso se encuentra a 500-700 UA del Sol, lo que significa que una órbita le llevará unos 10 mil años. Los datos obtenidos por los astrónomos indican que este objeto se desplaza sólo 3 minutos angulares al año. Su posición aparente cambia 15 minutos angulares cada seis meses debido al movimiento de la Tierra.

Los astrónomos encontraron 13 pares de objetos que coincidían con estos parámetros y cambios de posición. Doce de ellos resultaron ser ruido de imagen o nubes de polvo. Sin embargo, un candidato tenía los mismos colores y brillo en los dos conjuntos de datos. Según los datos AKARI, el objeto se mueve muy lentamente. La distancia entre los objetos en el mapa IRAS de 1983 y el mapa AKARI de 2006 es de 47 minutos angulares. Si se trata del mismo objeto, su brillo infrarrojo sugiere un tamaño similar al de Neptuno y una distancia actual de unas 700 UA.

Otros estudiosos se mostraron escépticos ante estos datos Ahora necesitamos encontrar este objeto basándonos en observaciones más modernas. La órbita exacta no puede calcularse sólo a partir de los datos de IRAS y AKARI de un hipotético planeta.

Algunos científicos creen que la señal de un par de puntos débiles no persistirá tras un estudio más exhaustivo y después de nuevas observaciones. Según los cálculos de Michael Brown, el objeto debería estar inclinado unos 120° respecto al plano del sistema solar, lo que significa que girará en una dirección distinta a la de los planetas conocidos por la humanidad, que se encuentran aproximadamente en el mismo plano.

«Esta discrepancia no significa que no exista, pero sí que no es el Noveno Planeta No creo que este planeta tenga ningún impacto en el sistema solar que creemos observar», — afirma Michael Brown.