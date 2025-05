«No estoy seguro de la veracidad»: El MIT se retracta de un artículo sobre los beneficios de la IA en la investigación científica

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, se ha retractado de un destacado artículo publicado el año pasado sobre ventajas de la inteligencia artificial en artículos científicos.

El MIT exige ahora que el artículo sea retirado del acceso público y deje de publicarse. Se trata de un estudio titulado «Inteligencia artificial, descubrimiento científico e innovación».

El año pasado, este artículo atrajo gran atención tanto de científicos como de medios de comunicación. Su autor Aidan Toner-Rogers basándose en los resultados de su investigación, afirmaba, que los científicos, que utilizaban la IA, en su trabajo eran más productivos que los que no lo hacían.

El documento también afirmaba que los investigadores que hacían más descubrimientos utilizando la IA, sin embargo, no estaban satisfechos con los resultados de su trabajo. Las dudas sobre los resultados del artículo científico «Inteligencia artificial, descubrimientos científicos e innovaciones» las planteó por primera vez un científico y programador licenciado en ciencias de los materiales. Se dirigió a los profesores del MIT con preguntas sobre el mecanismo de la IA y una evaluación precisa de cómo el modelo utilizado ha impulsado la innovación.

Su llamamiento se transmitió a la dirección del MIT. Tras comprobar el material científico, el instituto declaró que ya no estaban seguros de la fiabilidad del origen del material. Sin embargo, el MIT se negó a revelar cuál era exactamente el problema, alegando las leyes de privacidad de los estudiantes y sus propias políticas internas.

Sin embargo, Aidan Toner-Rogers, el autor del artículo, ya no trabaja en la universidad, y el MIT exigió que se retirara el artículo del sitio de preimpresiones arXiv. El instituto también pospuso la consideración del material en el Quarterly Journal of Economics, donde se envió para su evaluación y posible publicación.

Los investigadores concluyeron que los científicos hacen muchos más descubrimientos cuando La IA ayuda. Ahora, existen dudas sobre hasta qué punto esto estaba bien fundado y cuánto podemos aprender de cómo la introducción de la IA afecta a las personas que utilizan estas herramientas.

Fuente: WSJ; Gizmodo