Los científicos han encontrado una nueva forma de comunicarse con los gatos — es una sonrisa especial

Los gatos suelen considerarse bastante animales alienados, no siempre son favorables a la interacción social. Sin embargo, puede ser que tengan su propio lenguaje de comunicación que la gente no entiende.

Según una investigación realizada en 2020, resultó que la comunicación con los gatos puede no ser tan difícil como podría parecer a primera vista. Todo lo que se necesita es sonreír a las mascotas, pero no con la habitual sonrisa humana, sino de forma felina. Para ello, necesita un poco de entrecierra los ojos y lentamente parpadear. Observando la interacción entre gatos y personas, los científicos han visto que esta expresión facial hace que gatos conocidos y desconocidos se acerquen a las personas y sean más afectuosos con ellas.

Quienes han pasado bastante tiempo con gatos se han fijado a menudo en la expresión de sus caras con los ojos parcialmente cerrados y un lento parpadeo. Es lo que podríamos llamar la sonrisa de un gato. Refiriéndose a los dueños de gatos, los investigadores observaron que los humanos son capaces de copiar esta sonrisa.

En este sentido, un grupo de psicólogos diseñó dos experimentos para averiguar si los gatos se comportan de forma diferente cuando las personas entrecierran los ojos y parpadean lentamente cuando están cerca de ellos. En el primer experimento, los dueños de gatos parpadeaban lentamente mientras miraban a 21 gatos de 14 hogares diferentes. Los propietarios tenían que sentarse a un metro de distancia y parpadear lentamente cuando el gato les miraba.

Las cámaras grabaron las expresiones faciales de los propietarios y las reacciones de los gatos. Los resultados se compararon con el parpadeo de los gatos en ausencia de interacción humana. Los resultados mostraron que es más probable que los gatos parpadeen lentamente cuando miran a sus dueños si éstos parpadean de forma similar cuando les miran a ellos.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

En el segundo experimento participaron 24 gatos de 8 hogares diferentes. Esta vez, sin embargo, no eran los dueños de los animales los que parpadeaban y entrecerraban los ojos lentamente, sino los propios investigadores, que no habían estado en contacto antes con estos gatos. También grabaron las reacciones de los gatos a las expresiones faciales de una persona que no parpadeaba mientras les miraba.

Los investigadores no sólo entrecerraron los ojos y parpadearon lentamente, sino que también tendieron la mano a los gatos. Resultó que los gatos no sólo parpadeaban más a menudo, sino que también se acercaban más a la mano extendida de la persona que les parpadeaba.

«Este estudio es el primero que examina experimentalmente el papel del parpadeo lento en la comunicación entre gatos y humanos. Y es algo que puedes intentar hacer con tu propio gato en casa o con gatos que te encuentres por la calle. Es una forma estupenda de reforzar el vínculo que tienes con los gatos. Pruebe a entrecerrar los ojos como si sonriera tranquilamente y, a continuación, cierre los ojos durante un par de segundos. Verás que ellos responden de la misma manera, y puedes iniciar una especie de conversación», — persuasiva psicólogo de la Universidad de Sussex Karen McComb.

Se ha demostrado, que los gatos responder de la misma manera las personas que les muestran afecto. Si su gato se muestra reservado con usted, puede que el problema sea suyo, no del gato. Los gatos también copian los rasgos de personalidad de sus dueños, y esto les ayuda a entender cuándo están tristes o de mal humor.

Un parpadeo lento es señal de las buenas intenciones de un gato, ya que se cree que estos animales perciben escrutinio como una amenaza. Pero también es posible que los gatos hayan desarrollado esta expresión porque los humanos reaccionan positivamente ante ella. Con los animales domesticados, a menudo es imposible saberlo.