Un tercio de la tinta para tatuajes está contaminada con bacterias — viven incluso en envases sellados

El estudio detectó contaminación bacteriana en aproximadamente el 35% de las tintas comerciales para tatuajes y maquillaje permanente en Estados Unidos.

Los científicos encontraron bacterias anaerobias y aerobias en las tintas comerciales para tatuajes. Estas conclusiones, publicadas en Applied and Environmental Microbiology, Journal of the American Society for Microbiology, indican que estas tintas tienen potencial para causar infecciones humanas. Este estudio es especialmente importante, ya que es el primero que investiga la presencia de bacterias anaerobias en tintas comerciales para tatuajes.

«Nuestros resultados muestran que las tintas de tatuaje sin abrir y selladas pueden albergar bacterias anaerobias, que se sabe que prosperan en entornos con poco oxígeno como la capa dérmica de la piel, junto con bacterias aerobias. Esto sugiere que las tintas de tatuaje contaminadas pueden ser una fuente de infección por ambos tipos de bacterias. Los resultados subrayan la importancia de vigilar estos productos para detectar bacterias aerobias y anaerobias, incluidos posibles patógenos», afirma el autor correspondiente, el doctor Seong-Jae (Peter) Kim, microbiólogo de la División de Microbiología del Centro Nacional de Investigación Toxicológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El principal objetivo del nuevo estudio era evaluar la prevalencia de ambos tipos de contaminación microbiana en las tintas para tatuajes disponibles en el mercado estadounidense. Para detectar bacterias aerobias, los investigadores mezclaron 1-2 gramos de solución de tinta de tatuaje con un medio adecuado e incubaron las bacterias en una incubadora estándar, mientras que para las bacterias anaerobias se utilizaron cámaras anaerobias. La cámara se mantiene permanentemente sin oxígeno purgándola continuamente con una mezcla de gases como nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Los investigadores realizaron este procedimiento con un total de 75 tintas de tatuaje de 14 fabricantes diferentes.

Descubrieron que alrededor del 35% de las tintas para tatuajes o maquillaje permanente estaban contaminadas. «Ambos tipos de bacterias, las que necesitan oxígeno y las que no, pueden contaminar la tinta. No había una relación clara entre una etiqueta de producto que afirmara esterilidad y la ausencia real de contaminación bacteriana», dice Kim.

«La creciente popularidad de los tatuajes en los últimos años ha coincidido con un aumento de las complicaciones o reacciones adversas relacionadas con los tatuajes. Cabe señalar que las infecciones microbianas son sólo un aspecto de estas complicaciones. Además de las infecciones microbianas, las complicaciones inmunológicas, como las reacciones inflamatorias y la hipersensibilidad alérgica, así como las reacciones tóxicas, representan una parte importante de estos problemas. A la luz de los resultados de nuestro estudio, nos gustaría hacer hincapié en la importancia de la supervisión continua de estos productos para garantizar la seguridad microbiana,» señala el investigador.

Kim y sus colegas harán avanzar su investigación en dos áreas clave. Desarrollarán métodos más eficaces para detectar microbios en la tinta de los tatuajes, haciendo que el proceso sea más rápido, preciso y menos laborioso. También llevarán a cabo una investigación sistemática para profundizar en el conocimiento de la contaminación microbiana de las tintas de tatuaje y el maquillaje permanente. Esto incluirá el estudio de la aparición y diversidad de contaminantes microbianos, lo que es importante para prevenir la contaminación de estos productos.

Fuente: SciTechDaily