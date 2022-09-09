AMD запустила улучшенный апскейлинг FSR 2.1 и анонсировала еще 11 игр с поддержкой FSR 2

AMD сообщила о доступности FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1, улучшенной версии фирменной технологии апскейла второго поколения. Разработчики обновили алгоритм — обещают более высокую детализацию, повышенную стабильность и снижение нежелательных явлений как эффект «гостинга» и мерцания.
Обновление FSR 2.1 уже доступно для бесплатной загрузки для разработчиков игр на GPUOpen.com, а механизм внедрения ее поддержки остался неизменным. Первой игрой с поддержкой FSR 2.1 стал Farming Simulator 22. Также FSR 2.1 станет частью предстоящего обновления Hitman 3. Плагин для Unreal Engine 4.26/4.27 и Unreal Engine 5 также получит обновления для поддержки FSR 2.1 вместе с рядом дополнительных улучшений.
FSR 2.1 в действии на примере игры Farming Simulator 22
AMD также анонсировала 11 игр, в которых добавлено или ожидается добавление поддержки FSR 2. Следовательно, общее количество поддерживаемых игр достигло 45 менее чем за четыре месяца с момента запуска технологии. Среди этих игр — Deep Rock Galactic, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Ghostwire: Tokyo, Scorn и другие.
Таким образом, апскейлинг AMD FSR 2.0 и FSR 1.0 уже поддерживают (или вскоре будут поддерживать) более 130 игр.
Апскейлинг AMD FSR 2.0 и FSR 1.0 уже поддерживают (скоро будут поддерживать) более 120 игр, а NVIDIA DLSS — более 200 тайтлов
- FSR 2.0 – второе поколение фирменной технологии пространственного масштабирования AMD с открытым исходным кодом , использующей алгоритмы пространственно-временной реконструкции для восстановления деталей из предыдущих кадров (первое поколение обрабатывало только текущий кадр). Ее легко спутать с более новой Radeon Super Resolution (RSR), но это другая технология .
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- Главное отличие FSR 2.0 от NVIDIA DLSS — решение AMD не использует нейронные сети для обработки изображения, поэтому технология не требует специализированного аппаратного обеспечения и способна работать в том числе и на видеокартах предыдущих поколений. FSR 2.0 поддерживается видеокартами Radeon на архитектуре Polaris (Radeon RX 460 и более поздние) и моделями NVIDIA линейки Pascal (GeForce GTX 10-й серии и поновее).