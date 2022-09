Апскейлинг AMD FSR 2.0 и FSR 1.0 уже поддерживают (скоро будут поддерживать) более 120 игр, а NVIDIA DLSS — более 200 тайтлов

AMD анонсировала очередное расширение каталога игр с поддержкой технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 – до 34 тайтлов.

В общей сложности разработчики планируют добавить еще шесть игр — Lies of P, Dying Light 2 Stay Human, Edge of the Abyss Awaken, Ghostwire: Tokyo, Saints Row и Shibainu. Отдельно AMD упоминает две новые игры, которые вышли уже с поддержкой FSR 2.0 — Thymesia и The Bridge Curse Road to Salvation. Кроме того, официальной поддержкой FSR 2.0 уже обзавелась Red Dead Redemption 2 — ее добавили с недавним патчем, вышедшим на днях.

В то же время AMD отмечает, что сейчас уже более 120 игр поддерживают или скоро будут поддерживать (соответствующие патчи на подходе) технологию FSR 2.0 и оригинальную FSR 1.0. Полный список игр с поддержкой FSR 1.0 и FSR 2.0 можно найти на сайте компании по ссылке. Для сравнения, в начале июля NVIDIA хвасталась тем, что DLSS (хотя она и не является прямым конкурентом FSR), поддерживается более 200 играми и программами.

FSR 2.0 — второе поколение фирменной технологии пространственного масштабирования AMD с открытым исходным кодом использующей алгоритмы пространственно-временной реконструкции для восстановления деталей из предыдущих кадров (первое поколение обрабатывало только текущий кадр). Ее легко спутать с более новой Radeon Super Resolution (RSR), но это другая технология.

Главное отличие FSR 2.0 от NVIDIA DLSS — решение AMD не использует нейронные сети для обработки изображения, поэтому технология не требует специализированного аппаратного обеспечения и способна работать, в том числе, на видеокартах предыдущих поколений. Говоря конкретнее, FSR 2.0 поддерживается видеокартами Radeon на архитектуре Polaris (Radeon RX 460 и новее) и моделями NVIDIA линейки Pascal (GeForce GTX 10-й серии и новее).