Анонс нового конкурса

Приветствую всех!

Я знаю, вы уже соскучились по конкурсам, потому что без них никто ничего не пишет.

И, вот, как только наши переговоры с новым партнером конкурса авторов ІТС подошли к фазе фактического запуска проекта, я решил поделиться с вами этой новостью.

Есть даты — конкурс начнется через неделю (может и немного раньше :).

Тема конкурса будет «около-игровая», но опыт прошлых конкурсов нам показал, что «узкие» темы нашим авторам не очень нравятся, поэтому мы пытались как можно шире придумать темы в рамках оговоренного вектора прохождения конкурса.

Призов будет больше одного. И даже больше чем три 🙂

А теперь, прежде чем я в очередной раз скажу, что писать статьи можно и до конкурса и вне конкурсов вообще, загадаю вам загадку!

Кто угадает нашего партнера в этом конкурсе?!

Даю три подсказки 🙂

1 — это, вероятно, наиболее известный и наиболее старый производитель компьютерной периферии в мире.

2 — конечно, как и все остальные, производства бренда находятся в Азии, но сам бренд — изначально европейский.

3 — эта компания первой в мире выпустила беспроводную мышь с лазерным сенсором и эта модель мыши, безусловно, стала культовой.

Ну что ж. Жду ваши статьи до начала конкурса.

И до встречи через неделю!