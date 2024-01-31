Анонс нового конкурса

Приветствую всех!
Я знаю, вы уже соскучились по конкурсам, потому что без них никто ничего не пишет.
И, вот, как только наши переговоры с новым партнером конкурса авторов ІТС подошли к фазе фактического запуска проекта, я решил поделиться с вами этой новостью.
Есть даты — конкурс начнется через неделю (может и немного раньше :).
Тема конкурса будет «около-игровая», но опыт прошлых конкурсов нам показал, что «узкие» темы нашим авторам не очень нравятся, поэтому мы пытались как можно шире придумать темы в рамках оговоренного вектора прохождения конкурса.
Призов будет больше одного. И даже больше чем три 🙂
А теперь, прежде чем я в очередной раз скажу, что писать статьи можно и до конкурса и вне конкурсов вообще, загадаю вам загадку!
Кто угадает нашего партнера в этом конкурсе?!
Даю три подсказки 🙂
1 — это, вероятно, наиболее известный и наиболее старый производитель компьютерной периферии в мире.
2 — конечно, как и все остальные, производства бренда находятся в Азии, но сам бренд — изначально европейский.
3 — эта компания первой в мире выпустила беспроводную мышь с лазерным сенсором и эта модель мыши, безусловно, стала культовой.
Ну что ж. Жду ваши статьи до начала конкурса.
И до встречи через неделю!