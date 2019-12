App Annie назвала самые популярные приложения уходящего года и десятилетия

Согласно отчёту аналитической компании App Annie, к концу текущего года количество загрузок мобильных приложений из магазинов App Store и Google Play достигнет рекордных 120 млрд, что на 5% больше, чем в прошлом году. В отчёте также указаны самые популярные и прибыльные приложения года и десятилетия, включая игры.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают приложения Facebook: Instagram, к слову, в этом году уступил TikTok, который занял 4-е место. В десятке также разместились приложение для передачи файлов между устройствами SHAREit, сингапурский аналог TikTok – Likee, Snapchat, Netflix и Spotify. В список самых скачиваемых игр 2019 года попали целых семь новичков, а также ожидаемые Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile, представляющие жанр Battle Royale.

Модель платной подписки сыграла ключевую роль в доходах разработчиков приложений в текущем году. Эта тенденция сохранится и в 2020 году, поскольку ожидается появление новых стриминговых сервисов.

По данным App Annie, более 95% из сотни самых популярных приложений предлагали пользователям подписку через внутренние покупки, и такая практика продолжится, что приведёт к ещё большему увеличению потребительских расходов.

В этом году Tinder поменялся местами с Netflix и занял первое место. На прежних позициях остались Tencent Video и iQIYI, а приложение HBO NOW вообще не попало в список. YouTube поднялся на две позиции, а Pandora опустилась на одну по сравнению с прошлым годом.

App Annie также выделила новую категорию «прорывных» приложений года, у которых наблюдался наибольший рост загрузок или доходов в течение года. В этой категории лидируют мобильные клиенты Likee и Noizz. Первое место среди прорывных приложений по доходам занимает YouTube, а среди игр – проекты китайского гиганта Tencent.

Что касается самых скачиваемых приложений десятилетия, то здесь всё так же доминируют Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram. Тем временем, Subway Surfers стала самой скачиваемой игрой десятилетия благодаря невероятной популярности в Индии.

В плане расходов самыми затратными для пользователей приложениями десятилетия оказались стриминговые сервисы (Netflix, Pandora, Tencent Video, HBO NOW), приложение для знакомств Tinder, занявшее вторую строчку, и корейский мессенджер LINE.

На игровом поприще всё намного разнообразнее. Subway Surfers – самая скачиваемая игра десятилетия, опять же благодаря индийским пользователям, на долю которых приходилось более 15% всех загрузок в App Store и Google Play. В этот список также попали Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans.

Рейтинг самых затратных игр десятилетия получился совершенно другим.

Из предыдущего списка сюда попали только Candy Crush Saga и Clash of Clans, которая взлетела на вершину чарта. В списке также оказались Puzzle & Dragons, Fate / Grand Order, Honor of Kings, Pokémon GO, Clash Royale и другие игры.

Источник: TechCrunch (2)