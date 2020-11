Apple TV появится на консолях Xbox с 10 ноября

Сервис Apple TV дебютирует на консолях Xbox практически одновременно с запуском новых моделей Xbox Series X и Series S. Новое приложение Apple TV будет доступно на консолях Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S с 10 ноября, обеспечивая доступ к телешоу и библиотекам фильмов Apple. С момента своего запуска в прошлом году сервис не был доступен на консолях Xbox.

Microsoft также подтвердила, что владельцам консоли будут доступны и другие популярные мультимедийные и стриминговые сервисы, такие как Netflix, Disney Plus, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket и другие. Они появятся на обеих консолях Xbox следующего поколения. Модели Xbox Series X и Series S будут поддерживать технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, которые работают в таких приложениях, как Netflix, Disney Plus и Vudu.

Дополнительно сообщается, что консоли Microsoft следующего поколения продолжат поддерживать существующие аксессуары Xbox One, включая пульты дистанционного управления. Microsoft разместила инфракрасный приемник для таких пультов ДУ за кнопкой синхронизации контроллеров Xbox на обеих консолях Series S и Series X.

Источник: The Verge