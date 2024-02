Apple встроит в iPhone 16 Pro спиннер? Новый очень странный рендер возможного дизайна блока камер

Ранее в сети появились слухи то рендеры относительно вертикального дизайна камер Apple iPhone 16. Но новый рендер, который создал информатор по мотивам полученных данных заставит многих улыбнуться и вспомнить моду на спиннеры. Камеры на задней панели iPhone 16 в целом вернут дизайн, похожий на iPhone 12, но есть нюанс.

Based on the information I was able to obtain it seems that the new iPhone 16 Pro will have a new design for the camera module, this should be very similar to what Apple is currently testing pic.twitter.com/wjdOcZ1lKb

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 17, 2024