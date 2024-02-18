Apple встроит в iPhone 16 Pro спиннер? Новый очень странный рендер возможного дизайна блока камер

Ранее в сети появились слухи то рендеры относительно вертикального дизайна камер Apple iPhone 16. Но новый рендер, который создал информатор по мотивам полученных данных заставит многих улыбнуться и вспомнить моду на спиннеры. Камеры на задней панели iPhone 16 в целом вернут дизайн, похожий на iPhone 12, но есть нюанс.

Based on the information I was able to obtain it seems that the new iPhone 16 Pro will have a new design for the camera module, this should be very similar to what Apple is currently testing pic.twitter.com/wjdOcZ1lKb — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 17, 2024

Согласно изображениям, опубликованным информатором Majin Bu в X Twitter, iPhone 16 Pro будет иметь новый дизайн для модулей камеры. Сейчас мы видим объективы камер в отдельных круглых островках. По слухам, дизайн объединяет все круглые модули в единый блок.

Вполне вероятно, что Apple может перейти на новый дизайн блока камер iPhone 16, но пока слишком рано говорить. Как упоминалось, компания тестирует широкий спектр прототипов для моделей Pro, продемонстрированные изменения могут быть частью процесса.

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Автор утечки отмечает, что этот рендер может не стать фактическим вариантом модуля камеры». Как и другие слухи, этот тоже следует воспринимать с недоверием. В любом случае до выхода iPhone 16 еще очень много времени.

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