Apple выпустит отдельное обновление для владельцев iPhone 12 во Франции – чтобы исправить проблему с чрезмерным радиоизлучением

Регуляторы запретили продавать iPhone 12 в стране, поскольку тесты показали высокий уровень радиоизлучения

В каждой стране определен допустимый показатель SAR (Specific absorption rate) – удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения, и согласно недавним тестам оказалось, что iPhone 12 во Франции этот уровень превышают, поэтому правительство запретило Apple продавать смартфоны этой серии в стране.

Apple, ранее запретившая техподдержке комментировать проблемы с чрезмерным радиоизлучением iPhone 12, объявила, что выпустит обновление программного обеспечения, которое должно снизить этот уровень.

«Мы выпустим обновление программного обеспечения для пользователей во Франции для адаптации к протоколу, которые использует французский регулятор. С нетерпением ждем, что iPhone 12 и дальше будет доступен во Франции», — говорится в заявлении Apple для Reuters.

Согласно тестам iPhone 12 превышал европейские лимиты – Бельгия и Нидерланды заявили, что проведут собственные проверки, а Италия намерена потребовать у Apple обновление ПО. В общей сложности французский регулятор ANFR проверил на стандарты радиоизлучения более 140 смартфонов — и, согласно измененным в 2020 году правилам тестирования (когда положение обновили тестами для рук), радиоизлучение измерялось на расстоянии 0 мм от конечностей, в отличие от 5 мм во время тестов для тела.

Apple ранее отвергала все претензии и говорила, что «это связано с конкретным протоколом тестирования, который используют французские регуляторы, а не с проблемой безопасности» самого iPhone 12.

«ANFR готовится быстро протестировать это обновление», — сказал Жан Ноэль Барро, министр по цифровым вопросам Франции.

Беспокойство по поводу уровня радиации iPhone 12 и запрета на продажу во Франции возникли в тот же день, когда Apple анонсировала свои новые смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro, которые должны выйти 22 сентября.

В прошлом году доходы Apple в Европе составили около $95 миллиардов, что делает регион вторым по величине для компании после Америки. По некоторым оценкам, в 2022 году в Европе было продано более 50 миллионов iPhone.