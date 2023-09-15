Apple запретила техподдержке комментировать проблемы с чрезмерным радиоизлучением iPhone 12, – Bloomberg

На этой неделе правительство Франции обратилось к Apple с требованием прекратить продажи iPhone 12, поскольку тесты показали, что уровень радиоизлучения на устройствах слишком высок.

Компании предоставили две недели на решение проблемы с помощью обновления программного обеспечения.

Между тем, Apple, как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, поручила специалистам техподдержки в стране не предоставлять клиентам никакой информации, если они спросят о проблеме. Сотрудники также должны отклонять запросы на возврат или обмен смартфонов, если они не были приобретены в последние две недели (обычная политика возврата Apple). А если клиенты будут спрашивать «безопасный ли телефон‎» – техподдержка должна отвечать, что продукты Apple «проходят строгое тестирование, чтобы убедиться, что они безопасны‎».

Apple опровергает эти заявления и говорит, что будет сотрудничать с Францией, чтобы доказать, что iPhone 12 отвечает требованиям. Компания предоставила официальным лицам правительства результаты тестов в собственных и сторонних лабораториях, чтобы продемонстрировать, что продукт соответствует допустимому диапазону.

К моменту возникновения проблемы Apple уже прекратила выпуск iPhone 12. Модель дебютировала в 2020 году, одна подобными смартфонами все еще владеют миллионы людей. По данным Counterpoint Research, в течение первых семи месяцев продаж Apple продала более 100 миллионов таких устройств.

Спустя несколько дней после заявления Франции другие страны Европейского Союза, включая Бельгию и Германию, начали оценивать уровень радиации iPhone 12.

Как известно, смартфоны, как и ноутбук или микроволновка, производят электромагнитное излучение во время работы. И несмотря на то, что на сегодня нет никаких доказательств того, что использование телефонов может спровоцировать онкологические заболевания, страны четко определяют допустимый показатель SAR (Specific absorption rate) – удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения.

Если уровень SAR конкретного устройства выше нормы, он не проходит сертификацию регулятором. В то же время, реальный уровень излучения в некоторых случаях во время последующих тестов смартфонов неоднократно оказывался выше. В частности, в 2019 году журналисты Chicago Tribune в рамках эксперимента измерили уровень электромагнитного излучения Apple iPhone 8, iPhone 7, Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy J3 и еще нескольких моделей.

Полный отчет содержит 100 страниц и самые интересные результаты показал iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 – смартфон Apple имел в 4,5 раза больший уровень радиоизлучения от максимально допустимого значения, тогда как коэффициент радиоизлучения модели Samsung превышал норму в 5 раз. Исследование проводилось с «карманного» расстояния – 2 мм, тогда как Apple, например, проводит тесты с расстояния 5 мм (хотя и на этом расстоянии результаты были выше предоставленных компанией показателей).

Следует также упомянуть, что в 2021 году Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение нормы электромагнитного излучения в 10 раз, с 10 мкВт/см² до 100 мкВт/см² (что, в частности, должно было предоставить возможность улучшить качество мобильной связи и скоростного интернета).