Исследование: реальный уровень излучения iPhone 7, Samsung Galaxy S8 и других современных смартфонов оказался в разы выше





Как известно, работающий мобильный телефон, равно как и ноутбук и СВЧ-печь, производит электромагнитное излучение. На сегодняшний день нет никаких надежных свидетельств того, что телефон может спровоцировать онкологические заболевания (так в числе других считают Всемирная организация здравоохранения и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний) или вообще каким-либо образом вредит здоровью, хотя есть ученые, которые считают иначе. Тем не менее, есть такой показатель как удельный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate, SAR) и в каждой стране четко определено допустимое значение. Если уровень SAR конкретного устройства выше нормы, то оно не проходит сертификацию регулятором.

В Украине допустимый уровень SAR определяет стандарт ДСТУ EN 50360: 2007 и составляет он, как и в Европе, 2 Вт/кг, а сертификацией устройств занимается Украинский государственный центр радиочастот. В США этим вопросом занимается Федеральное агентство по связи (FCC), сертифицирующее только те устройства, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг. И вот сейчас в сети появились весьма любопытные данные, указывающие, что уровень излучения нескольких известных смартфонов выше заявленного.

Журналисты Chicago Tribune в рамках эксперимента измерили уровень электромагнитного излучения, производимого современными смартфонами. Говоря конкретнее, для независимого теста они взяли Apple iPhone 8, iPhone 7, Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy J3 и еще несколько моделей и выполнили соответствущие замеры. В общей сложности Chicago Tribune измерили излучения для 11 разных моделей смартфонов разных производителей, и результаты вышли весьма неожиданными.

Пожалуй, сначала стоит немного рассказать о методике тестирования. Обозреватели тестировали устройства в два захода. Сначала провели стандартный тест в соответствии с правилами и рекомендациями FCC. Уровень излучения регистрировался на двух расстояниях от моделируемого тела: на расстояниях, которое производители выбирали для своих собственных предварительных испытаний (5, 10 или 15 мм) и более близкое «карманное испытание» на расстоянии 2 мм. Затем провели еще один тест с учетом комментариев Apple и Motorola. Во второй раз они предприняли шаги для активации датчиков, предназначенных для снижения мощности телефона. Исследование проводила независимая и сертифицированная FCC лаборатория RF Exposure Lab, а полный отчет содержит 100 страниц.

Результаты тестов по каждой модели смартфона видны на изображениях ниже:

Наибольший интерес представляет тест iPhone 7. Авторы исследования проверили несколько экземпляров iPhone 7, но, как видим, уровень излучения даже при замерах с расстояния 5 мм существенно выше нормы. В случае «карманного теста» (ведь большинство носит свои смартфоны именно в карманах джинсов), когда расстояние между смартфоном и моделью составляло 2 мм, уровень излучения iPhone 7 и вовсе в 4,5 раза превышает превышает максимально допустимое значение. Но iPhone 7 далеко не единственная модель, провалившая «карманный тест», у Samsung Galaxy S8 коэффициент излучения в 5 раз выше нормы. Справедливости ради, ни один из производителей не проводит замеры с расстояния 2 мм, не говоря уже о FCC, методика которой еще мягче, но Apple проводит тесты с расстояния 5 мм. И данные Chicago Tribune показывают гораздо более высокие значения для того же iPhone 7.

К слову, Apple уже оспорила результаты, заявив, что замеры были проведены в ненадлежащих условиях, не уточнив, что конкретно она имеет в виду под соответствующими условиями.

Samsung предоставила следующий комментарий:

«Устройства Samsung, продаваемые в США, соответствуют требованиям FCC. Наши устройства тестируются в соответствии с теми же протоколами, что используются во всей отрасли».

В FCC в свою очередь заявили, что хотя тестирование не является всеобъемлющим, как то, что требуется для официального отчета о соблюдении, они рассмотрят некоторые модели телефонов в рамках собственного исследования.

В данном случае просто следует иметь в виду, что реальный уровень электромагнитного излучения зависит от того, как измерять. С учетом того, что чаще все мы носим телефоны в карманах (расстояние меньше 2 мм) он значительно превышает те значения, которые указывают производители.

Источник: Chicago Tribune