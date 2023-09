Баг с самостоятельно созданным оружием Destiny 2 — можно плавить боссов и других игроков

Студия Bungie признала один из крупнейших багов в игре Destiny 2, который ломает весь баланс, как в одиночной кампании, так и в игре против других игроков (PvP).

Суть в системе создания и улучшения оружия. Игроки могут вставлять детали от дробовика в автоматы, сочетая преимущества каждого из типов оружия, из-за чего враги (боссы или другие игроки) «плавятся за доли секунды», передает The Verge.

UPDATE: We're working on two fixes for this issue. There are no plans for a rollback.

For the first fix, deploying within the next 24 hours, we’re building a server-side update that will disable all crafted weapons from being equipped. Players will still be able to craft weapons… https://t.co/cFxZaCQ5j4

— Bungie Help (@BungieHelp) September 16, 2023