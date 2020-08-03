Bloomberg: Apple приобрела канадского разработчика платежного приложения Mobeewave с инвестициями Samsung
По сообщению Bloomberg, компания Apple приобрела канадского разработчика платежного приложения Mobeewave из Монреаля, развивающего технологию, которая позволит использовать iPhone как POS-терминал.
Технология Mobeewave завязана на основе NFC, с ее помощью можно без особо труда превратить любой iPhone в POS-терминал без необходимости покупать отдельно оборудование (мини-терминал/кардридер). Модули NFC входят в оснащение iPhone с 2014 года, когда вышли модели iPhone 6. Таким образом, потенциальная интеграция Mobeewave существенно расширит платежную функциональность iPhone, позволив использовать телефоны Apple и для приема платежей, а не только для оплаты за товары и услуги.
По данным Bloomberg, сумма сделки — $100 млн. Сообщается также, что все бывшие сотрудники Mobeewave перейдут на работу в Apple. Ни одна из сторон официально не прокомментировала сообщение о сделке.
Что примечательно, главный конкурент Apple на рынке смартфонов — Samsung — владеет частью Mobeewave через свое венчурное подразделение. В прошлом году Samsung заключила партнерское соглашение с Mobeewave, запустив в Канаде в пилотном режиме сервис, позволяющий использовать смартфоны компании в качестве POS-терминала.
Mobeewave была основана в 2011 году Максимом де Нанкласом и Бенджамином дю Хасом. За все время существования, по данным Crunchbase, она привлекла $26,6 млн.
С начала года Apple купила несколько компаний. В их числе — калифорнийский VR-разработчик NextVR, ирландская компания Voysis, специализирующаяся на разработке программного обеспечения искусственного интеллекта, и разработчик популярного приложения для прогноза погоды Dark Sky.
Ранее глава Apple Тим Кук рассказывал, что в среднем Apple покупает по одной компании в две-три недели.
Буквально на днях рыночная капитализация Apple достигла $1,84 трлн — и производитель iPhone снова захватил лидерство в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира. На фоне рекордных квартальных результатов акции Apple продолжают дорожать.
Источник: Bloomberg