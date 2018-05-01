CD Projekt Red покажет на E3 2018 новую игру в жанре RPG, вероятно, Cyberpunk 2077

После 5 лет глубокого анабиоза Twitter-аккаунт игры Cyberpunk 2077 наконец продемонстрировал некоторые признаки жизни. Это произошло несколько месяцев назад. После этого начали циркулировать слухи о намерении компании CD Projekt Red показать игру уже в этом году. И теперь эти слухи получили косвенное подтверждение.

В официальной программе игровой выставки E3 2018 содержится информация о том, что во время проведения мероприятия компания CD Projekt Red представит таинственную игру в жанре RPG.Несмотря на то, что название игрового проекта не упоминается, есть основания предполагать, что речь идёт именно о Cyberpunk 2077.

Ранее в этом году представители CD Projekt Red рассказали о своём видении дальнейшего развития Cyberpunk 2077. Планируется, что новый проект станет большой, амбициозной франшизой-блокбастером со своим особым футуристическим миром. Cyberpunk 2077 привлечёт игроков своей «истинной ролевой составляющей». Игра не будет на четверть или на половину RPG, – она станет настоящим ролевым проектом, «похожим на Ведьмак 3». Мир Cyberpunk 2077 создаётся вручную с проработкой множества мелких деталей, предлагая при этом «открытый игровой процесс». Кроме того вселенная игры будет существовать без ограничений, как это было в случае с «Ведьмак 3», привязанным к определенному миру. Это помогает команде добавлять в игру различные творческие решения. Что же касается геймплея и качества интерактивного опыта, то эти две составляющие являются главными приоритетами разработки.

Циркулировавшие ранее слухи утверждали, что первый геймплейный ролик CD Project Red покажет инвесторам на предстоящей выставке Е3 2018 за закрытыми дверями. А в качестве примерных сроков выхода Cyberpunk 2077 назывался 2019 год.

Источник: techpowerup