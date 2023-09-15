Через «Дію» автоматически открыли уже более 400 тыс. ФОП

Несмотря на войну, украинцы продолжают активно заниматься бизнесом, что позволяет поддерживать экономику. По данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, через платформу «Дія» уже было открыто более 400 тыс. ФОП за все время существования этой услуги.

Отмечается, что услуга регистрации ФОП через «Дію» полностью автоматическая. Она не требует длительного пребывания в очередях, заполнения бумажных документов, устраняет человеческий фактор и занимает всего 1,6 секунды. Следовательно, сервис позволяет экономить время, устраняет бюрократию и скучную бумажную работу.

Согласно имеющейся информации, больше бизнесов открывают в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Почти поровну предпринимателями становятся женщины и мужчины. Во время войны значительно возросло количество украинских IT-ФОПов. Высокий прирост на уровне 17-20% наблюдался в западных и центральных регионах, относительно менее пострадавших от агрессивных действий врага.

При этом «Дія» позволяет не только открыть бизнес. С помощью платформы можно быстро внести изменения в виды деятельности, а также закрыть ФОП. Это может потребоваться, чтобы, например, расширить бизнес и открыть ООО. С момента запуска украинцы в 200 тыс. раз воспользовались этой услугой.

Услуги для предпринимателей разработаны Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.