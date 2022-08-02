Cyberpunk: Edgerunners — полноценный трейлер аниме-сериала Netflix знакомит с командой главных героев-наемников

Вслед за коротким (и невероятным!) тизером Netflix показал полноценный трейлер Cyberpunk: Edgerunners — будущего аниме-сериала по вселенной Cyberpunk, созданного студией Trigger (это та самая команда, подарившая нам такие шедевры как Promare, Little Witch Academia и Kill la Kill).

Аниме-спин-офф, базирующийся на вселенной игры CD Projekt Red впервые анонсировали в 2020 году, а его релиз по-прежнему запланирован на сентябрь (точная дата пока не сообщается).

Новый трехминутный трейлер Cyberpunk: Edgerunners знакомит с шестью главными героями — Дэвидом, Мэйн, Дорио, Киви, Пилар и Ребеккой. Трудно точно сказать, что именно в нем происходит, но выглядит очень прилично — в трейлере четко прослеживается смелый и яркий художественный стиль Studio Trigger, так что надеемся, она сможет дать нам более творческий взгляд на вселенную Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red.

Трейлер

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Ранее Netflix опубликовала краткий синопсис Cyberpunk: Edgerunners — аниме-сериал расскажет историю об уличном парне, который пытается выжить в городе будущего Найт-Сити, одержимого технологиями и модификациями тела. Имея все, что можно потерять, он решает остаться в живых, став грандиозом — наемником, также известным как киберпанк.

Studio Trigger также опубликовала закулисное видео, проливающее чуть больше света на сюжет сериала — генеральный директор и соучредитель Studio Trigger Масахико Оцука описывает антиутопический мир, в котором банды противостоят мощным корпорациям и поднимаются важные темы социального неравенства и насилия. История начинается с Дэвида, юноши с низким социально-экономическим статусом, посещающим элитную школу для детей богачей. Других подробностей о сюжете нет.

Cyberpunk: Edgerunners состоит из 10 эпизодов продолжительностью 30 минут каждый. Это очередное и, очевидно, не последнее пополнение библиотеки анимационных сериалов Netflix по неустанно растущей игре — ранее в онлайн-кинотеатре вышли такие громкие релизы, как Castlevania, Dota: Dragon’s Blood, Arcane, The Cuphead Show. Также можно вспомнить Tekken: Bloodline — аниме, что расскажет расширенную историю Tekken 3, где главным героем является Джин Казама, выйдет 18 августа.