Держенергоефективності розробило нову програму підтримки енергоефективності на 2022-2026 роки, на неї планують виділити 10 млрд грн





Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України розробило концепцію програми державної підтримки енергоефективності у різних секторах економіки на 2022-2026 роки. Про це повідомив Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності, в ефірі одного з українських телеканалів.

«Попри завершення програми «теплих кредитів» у 2020 році, ми ініціювали її продовження у цьому році. Окрім цього, ми маємо більш комплексне рішення. Агентством розроблено концепцію нової державної цільової програми з енергоефективності на 5 років з 2022 р. по 2026 рік. Ця програма буде розширеною. Вона буде розповсюджуватися не лише на населення, а й на підприємства, бюджетні установи, проекти з біоенергетики», — підкреслив Костянтин Гура.

У рамках нової 5-річної програми учасники зможуть отримати дешеві кредити на енергоефективні та «зелені» цілі. Це стимулюватиме їх до активного інвестування в проекти, щоб оптимізувати енергоспоживання, зменшити витрати на традиційні енергоресурси, термомодернізувати бюджетні установи, стимулювати розвиток електромобілів, переходити на альтернативні види палива.

На переконання Держенергоефективності окрім вигоди для учасників, програма дасть поштовх економічним процесам: запуску численних проектів, створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів. На реалізацію 5-річної програми пропонується передбачити 10 млрд гривень, наразі концепція програми проходить погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

Під час інтерв’ю Костянтин Гура також нагадав, що у цьому році для індивідуальних приватних домогосподарств діятимуть «теплі кредити». За умовами програми населення зможе залучити кошти не лише на заходи з утеплення, а й на smart-metering, системи накопичення енергії та електрозарядки для електромобілів.

Зазначимо, що у 2020 році «зелена» енергетика України залучила понад 1,24 млрд євро інвестицій, а її загальна потужність зросла на 22% і сягнула 8,5 ГВт. У той же час в Україні вже близько 30 тис. домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 780 МВт.

Джерело: Держенергоефективності