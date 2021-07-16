Держпродспоживслужба скасувала накладені на «Нову пошту» штрафи на майже 326 млн грн, ініційовані зміни в законодавство, щоб не допустити таких ситуацій в майбутньому





Минулого тижня з’ясувалося, що Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало на компанію «Нова пошта» штраф в сумі 325,85 млн грн. Це стало наслідком проведення позапланової перевірки двох відділень «Нової пошти». Як заявляли в Держпродспоживслужбі, в ході перевірок не були надані документи, необхідні для розгляду звернень громадян та проведення позапланових перевірок, у зв’язку з чим перевірити факти, викладені у зверненнях, було неможливим.

Разом з тим, компанія була незгодна з таким великим штрафом, вказала на численні порушення, що мали місце під час проведення перевірки працівниками Держпродспоживслужби, та повідомила про наміри оскаржувати штраф через суд. Після цього Держпродспоживслужба ініціювала проведення внутрішнього розслідування, а керівниця відомства сказала, що штраф буде скасовано. Тепер ця історія отримала чергове продовження.

Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що комісія яка була створена для перевірки ситуації з «Новою поштою», завершила свою роботу.

При цьому було встановлено, під час здійснення позапланових заходів державного контролю були допущені процесуальні порушення, а при застосуванні штрафних санкцій не було враховано принцип пропорційності порушення і покарання.

«За підсумками перевірки штрафи рекомендовано (формулювання згідно норми закону) скасувати», — заявила Владислава Магалецька.

За словами чиновниці, штрафи не просто відмінили, а також «зроблені серйозні висновки, які будуть покладені в основу нових законодавчих норм».

«Ми хочемо унеможливити винесення окремими чиновниками неадекватних штрафів на свій власний розсуд… Інспектор – це не цар і Бог, який може за власним бажанням, через неадекватні санкції, зупинити роботу бізнесу. Не важливо якого – великого чи малого бізнесу», — додала вона.

На сайті Держпродспоживслужби також з’явилася публікація, в якій сказано, що перевірки в Харкові та Чугуєві були проведені з процесуальними порушеннями. Тому робоча група дійшла висновку про наявність підстав для скасування винесених постанов про накладення стягнень. А вже з урахуванням висновків робочої групи, керівництво Держпродспоживслужби прийняло рішення про скасування цих постанов. Наразі не повідомляється, чи будуть якось покарані працівники Держпродспоживслужби, які вчинили процесуальні порушення під час перевірки «Нової пошти».

Щоб унеможливити такі ситуації в майбутньому «Нова пошта» запропонувала ВРУ внести зміни у закон «Про захист прав споживачів», а саме:

В законі повинно з’явитися чітке визначення поняття «створення перешкод у проведенні перевірки». Це унеможливить зловживання посадовими особами контролюючих органів своїми повноваженнями

Розміри штрафів за порушення законодавства у сфері прав споживачів повинні розраховуватися від рівня неоподаткованих мінімумів доходів, а не від відсотку від реалізації. Це загальновживана практика в інших законодавчих сферах і її застосування унеможливить невмотивоване накладання штрафів, непропорційно високих допущеним порушенням.

Привести норми закону «Про захист прав споживачів» у відповідність до норм базового законодавства у сфері державного нагляду. Це, зокрема, допоможе не допускати примусове виконання незаконних рішень контролюючих органів про накладення санкцій на бізнес.

«Нова пошта» закликає український бізнес та небайдужу громадськість приєднатися до петиції, щоб у майбутньому не допустити свавілля контролюючих органів у сфері захисту прав споживачів.