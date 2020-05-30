Дубль #2 — NASA и SpaceX попытаются отправить Crew Dragon с астронавтами к МКС. Онлайн
30 мая, поздно вечером по киевскому времени, NASA и SpaceX предпримут вторую попытку запуска первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 — два астронавта на корабле Crew Dragon отправятся к Международной космической станции. Если сегодня все пройдет успешно, это будет первый запуск американского пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году и первый за всю историю запуск людей в космос на частном космическом корабле. В прошлый раз стартовать кораблю помешала погода — старт отменили за 17 минут до запланированного запуска.
Подготовка к старту уже началась и вы можете наблюдать за происходящим на мысе Канаверал в прямой трансляции на каналах NASA и SpaceX в YouTube (окна трансляции ниже). Программа подготовки такая же, как и в прошлый раз.
Запуск запланирован на 22:22 по киевскому времени. Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 50-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Как и в среду, метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Если сегодня запуск снова не состоится, а вероятность этого очень высока, то есть еще одно резервное окно на завтра, 31 мая 2020 г. 19:00 UTC (22:00 по Киеву).
Proceeding with countdown today, weather cancellation risk ~50%
— Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2020
|Время
|Этап запуска
|-45:00
|Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом
|-42:00
|Отвод рукава для посадки астронавтов
|-37:00
|Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность
|-35:00
|Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин)
|-35:00
|Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом
|-16:00
|Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом
|-07:00
|Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом
|-05:00
|Dragon переводится на внутреннее питание
|-01:00
|Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку
|-01:00
|Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления
|-00:45
|Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску
|-00:03
|Отдаётся команда на зажигание двигателей
|00:00
|Старт Falcon 9
|00:58
|MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету
|02:33
|Отключение двигателей первой ступени
|02:36
|Разделение первой и второй ступеней
|02:44
|Включение двигателя второй ступени
|07:15
|Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу
|08:47
|Отключение двигателей второй ступени
|08:52
|Включение двигателей первой ступени для посадки
|09:22
|Приземление первой ступени на плавучую платформу Of Course I Still Love You
|12:00
|Отделение Dragon от второй ступени
|12:46
|Открытие носового конуса Dragon
Тем временем вы можете прочитать наш подробный текст, рассказывающий, почему это запуск — историческое событие.
- Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $86 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $55 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз).
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- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами. В феврале 2020 года SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета.
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- SpaceX Demo-2, должна стать последним испытанием перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon. В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.