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Дубль #2 — NASA и SpaceX попытаются отправить Crew Dragon с астронавтами к МКС. Онлайн

Дубль #2 — NASA и SpaceX попытаются отправить Crew Dragon с астронавтами к МКС. Онлайн

Дубль #2 — NASA и SpaceX попытаются отправить Crew Dragon с астронавтами к МКС. Онлайн


30 мая, поздно вечером по киевскому времени, NASA и SpaceX предпримут вторую попытку запуска первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 — два астронавта на корабле Crew Dragon отправятся к Международной космической станции. Если сегодня все пройдет успешно, это будет первый запуск американского пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году и первый за всю историю запуск людей в космос на частном космическом корабле. В прошлый раз стартовать кораблю помешала погода — старт отменили за 17 минут до запланированного запуска.

Подготовка к старту уже началась и вы можете наблюдать за происходящим на мысе Канаверал в прямой трансляции на каналах NASA и SpaceX в YouTube (окна трансляции ниже). Программа подготовки такая же, как и в прошлый раз.

Запуск запланирован на 22:22 по киевскому времени. Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 50-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Как и в среду, метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Если сегодня запуск снова не состоится, а вероятность этого очень высока, то есть еще одно резервное окно на завтра, 31 мая 2020 г. 19:00 UTC (22:00 по Киеву).

ВремяЭтап запуска
-45:00Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом
-42:00Отвод рукава для посадки астронавтов
-37:00Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность
-35:00Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин)
-35:00Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом
-16:00Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом
-07:00Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом
-05:00Dragon переводится на внутреннее питание
-01:00Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку
-01:00Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления
-00:45Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску
-00:03Отдаётся команда на зажигание двигателей
00:00Старт Falcon 9
00:58MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету
02:33Отключение двигателей первой ступени
02:36Разделение первой и второй ступеней
02:44Включение двигателя второй ступени
07:15Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу
08:47Отключение двигателей второй ступени
08:52Включение двигателей первой ступени для посадки
09:22Приземление первой ступени на плавучую платформу Of Course I Still Love You
12:00Отделение Dragon от второй ступени
12:46Открытие носового конуса Dragon

Тем временем вы можете прочитать наш подробный текст, рассказывающий, почему это запуск — историческое событие.

Crew Dragon Demo-2. Все о пилотируемом запуске SpaceX

 

  • Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $86 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $55 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз).
  • Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами. В феврале 2020 года SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета.
  • SpaceX Demo-2, должна стать последним испытанием перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon. В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.
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