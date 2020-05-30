Дубль #2 — NASA и SpaceX попытаются отправить Crew Dragon с астронавтами к МКС. Онлайн





30 мая, поздно вечером по киевскому времени, NASA и SpaceX предпримут вторую попытку запуска первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 — два астронавта на корабле Crew Dragon отправятся к Международной космической станции. Если сегодня все пройдет успешно, это будет первый запуск американского пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году и первый за всю историю запуск людей в космос на частном космическом корабле. В прошлый раз стартовать кораблю помешала погода — старт отменили за 17 минут до запланированного запуска.

Подготовка к старту уже началась и вы можете наблюдать за происходящим на мысе Канаверал в прямой трансляции на каналах NASA и SpaceX в YouTube (окна трансляции ниже). Программа подготовки такая же, как и в прошлый раз.

Запуск запланирован на 22:22 по киевскому времени. Официальный прогноз погоды для возможности сейчас предусматривает 50-процентную вероятность благоприятных условий для запуска. Как и в среду, метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Если сегодня запуск снова не состоится, а вероятность этого очень высока, то есть еще одно резервное окно на завтра, 31 мая 2020 г. 19:00 UTC (22:00 по Киеву).

Proceeding with countdown today, weather cancellation risk ~50% — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2020

Ниже полное расписание основных этапов сегодняшнего запуска:

Время Этап запуска -45:00 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом -42:00 Отвод рукава для посадки астронавтов -37:00 Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность -35:00 Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин) -35:00 Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом -16:00 Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом -07:00 Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом -05:00 Dragon переводится на внутреннее питание -01:00 Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку -01:00 Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления -00:45 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску -00:03 Отдаётся команда на зажигание двигателей 00:00 Старт Falcon 9 00:58 MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету 02:33 Отключение двигателей первой ступени 02:36 Разделение первой и второй ступеней 02:44 Включение двигателя второй ступени 07:15 Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу 08:47 Отключение двигателей второй ступени 08:52 Включение двигателей первой ступени для посадки 09:22 Приземление первой ступени на плавучую платформу Of Course I Still Love You 12:00 Отделение Dragon от второй ступени 12:46 Открытие носового конуса Dragon

Тем временем вы можете прочитать наш подробный текст, рассказывающий, почему это запуск — историческое событие.