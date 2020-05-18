Foxconn отчитался о самой низкой за 20 лет квартальной прибыли, но рассчитывает вернуться к стабильному росту уже в этом квартале





Для тайваньской компании Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry), являющейся основным производственным партнером Apple, оказался не самым удачным. На фоне пандемии коронавируса и вынужденной остановки заводов в феврале чистая прибыль крупнейшего в мире контрактного производителя электронных устройств обрушилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 90% — до $70,3 млн. Это ниже прогноза аналитиков и является самым худшим результатом с 2000-го, пишет Reuters.

Как отмечалось выше, падение обусловлено закрытием заводов из-за вспышки коронавируса, а также сокращение заказов со стороны ключевых заказчиков, включая Apple. Но теперь, когда предприятия Foxconn на территории Китая вернулись к работе, ситуация улучшилась, говорится в заявлении компании. В то же время Foxconn прогнозирует, что ей удастся вернуться к стабильному росту уже в этом квартале. В частности, Foxconn ожидается, что в процентах рост прибыли будет выражаться двухзначным числом по сравнению с первым кварталом 2020 года. В то же время рост будет недостаточно большой, и по сравнению с результатом годичной давности ожидается падение, выраженное однозначным показателем.

Основатель и председатель совета директоров компании Foxconn Терри Гоу прогнозирует ежегодный прирост выручки более чем на 10% для всех подразделений компании. Но ситуация по-прежнему выглядит мрачной для бытовой электроники, где прогнозируется падение на 15% по сравнению с прошлым годом, а снижение покупательной способности серьезно влияет на спрос.

Источник: Reuters