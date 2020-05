Геймплейное видео The Last of Us Part II демонстрирует некоторые новшества игры

Компании Sony и Naughty Dog опубликовали видео с геймплеем The Last of Us Part II (одна из самых интересных игр года по версии ITC), длительность которого составляет около 24 минут.

Судя по видео, The Last of Us Part II имеет много общего с первой частью игры. Персонаж много времени будет проводить ползком прячась за укрытиями от людей или заражённых зомби. Вместе с тем, ролик продемонстрировал и некоторые новые возможности, в том числе преодоление пропасти с помощью верёвки или переправа на лодке через затопленную область. Кроме того, улучшен крафтинг, а Элли теперь умеет плавать, хотя в первой части она этого не умела и боялась.

Видео также частично проливает свет на сюжет новой части и рассказывает, куда отправится игрок во время прохождения. Действие игры разворачивается спустя много лет после событий – Элли уже исполнилось 19 лет. На протяжении игры предстоит исследовать много новых территорий. Видео показывало одну область, Сиэтл, где предстоит проявлять осторожность и противостоять не только заражённым, но и двум враждующим группировкам. Появились и новые типы заражённых.

Игра The Last of Us Part II выйдет 19 июня для консоли PlayStation 4. Её релиз неоднократно переносили, но будем надеяться, что эта дата уже является окончательной.

Источник: The Verge