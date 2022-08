Геймстудия CD PROJEKT RED запустила юбилейную распродажу игр в честь собственного 20-летия (и дарит CDPR Goodies Collection)

В честь 20-летия геймстудия CD PROJEKT RED объявила распродажу на собственные игры, а также бесплатно отдает набор с юбилейными бонусами CDPR Goodies Collection.

Он содержит постеры, цифровые обои, концепт-арты и многое другое из серии игр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077.

Если вы не успели получить The Witcher Goodies Collection или Cyberpunk 2077 Goodies Collection по отдельности ранее, то теперь можете получить весь контент сразу.

It's been 20 years since the adventure began back in 2002.

Celebrate CDPR's 20th Anniversary! 🎂 Shop discounts and claim your free Goodies Collection (with additional content) TODAY 🎉👉 https://t.co/oVrl7hFI4y

Honored to share this road with you, happy birthday @CDPROJEKTRED! pic.twitter.com/EDchYp1RAW

