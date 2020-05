Глава NVIDIA: Вскоре мы увидим различные метавселенные, основанные на крупных игровых франшизах

По мере того, как игры становятся всё более реалистичными и продуманными, постепенно усиливается погружение в игру. И это делает возможным появление метавселенной.

Концепцию метавселенной описал в своём научно-фантастическом романе «Лавина» Нил Стивенсон. Это общее постоянное виртуальное пространство, которое в конечном итоге становится собственной виртуальной вселенной, а также преемником интернета на основе виртуальной реальности.

Ранее мы уже могли наблюдать нечто похожее на метавселенные в традиционных MMORPG, а также в Second Life или Entropia Universe. Но по словам генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, вскоре мы можем увидеть несколько метавселенных, основанных на самых больших игровых франшизах, от Minecraft до Fortnite, от The Witcher до Call of Duty.

В одном из недавних интервью Дженсен Хуанг заявил, что соответствующее время уже пришло, и в скором времени мы увидим не одну такую вселенную.

«У нас будет целая куча метавселенных. Каждая из них будет основана на истории, которая вам нравится. Некоторые будут основаны на Minecraft, Fortnite, Battlefield или Call of Duty. Есть все виды стилей и личностей. Вы увидите метавселенную, основанную на The Witcher, ещё одну, основанную на Warcraft, и на всех видах жанров. Будут сотни метавселенных»

Также он сообщил, что помимо метавселенных, игры получат дальнейшее развитие благодаря развивающейся модели работы из дома. Так как люди будут оставаться дома, будет всё больше желающих окунуться в метавселенные. По мнению Хуанга, «домашние развлечения, несомненно, будут намного, намного больше в будущем и будут занимать больший процент от мирового бюджета на развлечения и отдых».

