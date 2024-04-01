Новости Кино 01.04.2024 в 09:12 comment views icon

«Годзилла и Конг: Новая империя» — третий самый кассовый фильм года с заработками в $194 млн за три дня проката

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Годзилла и Конг: Новая империя» — третий самый кассовый фильм года с заработками в $194 млн за три дня проката

На данный момент очередной фильм киновселенной MonsterVerse от Warner Bros. и Legendary Entertainment уступает лишь второй «Дюне» ($626 млн за пять недель проката) и «Кунг-фу Панда 4» ($347 млн после четырех недель проката).

На международном рынке «Годзилла и Конг: Новая империя» заработал $114 млн с 64 рынков, где лидировал Китай с $44 млн, Мексика с $12,8 млн и Индия с $5,5 млн. В национальном прокате лента получила кассу в $80 млн, превзойдя прогнозы, отмечает Variety.

Срежиссировал фильм Адам Вингард, а среди актерского состава появляются Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс, Кейли Хоттл, Алекс Фернс и Фала Чен. В отличие от предыдущих итераций, в которых существа противостоят друг другу, новая часть объединяет Годзиллу и Конга — они пытаются остановить таинственную угрозу, которая может уничтожить планету.

Бюджет производства обошелся в $135 млн, поэтому продажи билетов должны двигаться в подобном темпе и в дальнейшем, чтобы оправдать свои инвестиции и достичь прибыльности. Предыдущий фильм, «Годзилла против Конга» 2021 года, стал хитом эпохи пандемии с $474 млн мировых заработков, опередив «Годзилла 2: Король монстров» 2019 года с $387 млн.

Рецензия на фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» / Godzilla x Kong: The New Empire

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«Дюна: Часть вторая» укрепила свой статус самого кассового фильма 2024 года с $626,1 млн во всем мире. За прошедшие выходные научно-фантастическая эпопея Дени Вильнева собрала $18,4 млн на 73 международных рынках, увеличив прибыль из-за рубежа до $373,7 млн. За пределами Северной Америки ($252 млн) самыми кассовыми регионами для фильма стали Китай ($46,5 млн), Великобритания ($43 млн), Германия ($34,3 млн) и Франция ($34,2 млн).

Тем временем «Оппенгеймер» после триумфа на Оскаре дебютировал в Японии — почти через 8 месяцев после мировой премьеры. Фильм Кристофера Нолана заработал в стране $2,5 млн, доведя свою глобальную кассу до $965 млн.

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