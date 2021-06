Google и Jio в сотрудничестве создали «сверхдоступный 4G-смартфон» JioPhone Next

Индийский технологический гигант Jio Platforms в сотрудничестве с Google разработал новый доступный смартфон под названием JioPhone Next. Эта модель призвана помочь примерно 300 млн пользователей в Индии, которые в настоящее время используют сети 2G, перейти на 4G. Устройство поступит в продажу в Индии 10 сентября, а позже выйдет на другие рынки.

Председатель правления Jio Reliance (материнская компания Jio Platforms) Мукеш Амбани заявил, что JioPhone Next будет «сверхдоступным 4G-смартфоном». Однако он не назвал точную цену новинки и не раскрыл её технические характеристики. Тем не менее, компания заявила, что смартфон будет включать поддержку голосового помощника, функции перевода и камеру с поддержкой дополненной реальности. По словам Google, устройство работает под управлением оптимизированной версии ОС Android, разработанной специально для него. Судя по некоторым данным, эта версия ОС очень близка Android Go – в смартфоне используется Go-версия приложения Google Camera.

Google и Jio впервые объявили о совместной работе над доступным смартфоном в прошлом году, когда Google инвестировала $4,5 в Jio Platforms. Теперь Google заявляет, что её сотрудничество с компанией дополнительно расширяется. В рамках нового партнёрства Jio Reliance будет использовать облачную платформу Google, переводя свой основной розничный бизнес на инфраструктуру Google.

JioPhone Next – это один из элементов многолетних усилий Google перенести Android и сопутствующие сервисы на более доступные устройства с низким энергопотреблением. Компания объявила о своей инициативе Android One в 2014 году, а три года спустя – в 2017 году – выпустила Android Go. Она также инвестировала средства в KaiOS – операционную систему, разработанную для обычных телефонов, чтобы сделать свои сервисы доступными на ещё более простых устройствах.

Источник: The Verge