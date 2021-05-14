Google и SpaceX объявили о стратегическом партнерстве — спутниковый интернет Starlink подключат к Google Cloud
В 2015 году Google инвестировала $1 млрд в систему глобального спутникового интернета Starlink.
13 мая Google объявила о партнерстве со SpaceX. Цель сотрудничества — интеграция стремительно расширяющегося спутникового интернета Starlink в облачную инфрастуктуру Google Cloud.
SpaceX установит терминалы Starlink в облачных центрах обработки данных Google по всему миру, чтобы использовать преимущества облачной инфрастуктуры поискового гиганта. В то же время Google воспользуется высокоскоростным спутниковым интернетом для наращивания базы корпоративных клиентов. Иными словами, это взаимовыгодный союз.
Locating ground stations at data centers will significantly improve latency & jitter. Data can go from user terminal to server without touching the Internet.
— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021
Комментируя партнерство с Google Cloud, глава SpaceX Илон Маск заявил в твиттере, что размещение наземного оборудования в облачных центрах обработки данных Google позволит существенно снизить задержки и джиттер (нежелательные фазовые или частотные отклонения передаваемого сигнала).
SpaceX установит первый терминал Starlink в центре обработки данных Google в Нью-Олбани, штат Огайо. В Google пообещали поделиться подробностями партнерства позже в этом году.
Ранее SpaceX заключила схожее партнерство с Microsoft, договорившись об интеграции наземных станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure.
Azure + Starlink. Microsoft и SpaceX договорились о создании облачной сети на основе космических спутников
Starlink
SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. В конце октября 2020 года Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования — за три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов. Недавно Илон Маск заявил, что число заявок на подключение Starlink перевалило за 500 тыс.
С недавним запуском, в рамках которого SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9, орбитальная группировка Starlink достигла 1 554 спутников (первая фаза — 1584 аппаратов). Уже этим летом спутниковый интернет Starlink, который уже обеспечивает пиковые скорости 400 Мбит/с, должен выйти из беты, а к концу года он должен покрыть большую часть планеты и стать полностью мобильным — SpaceX уже работает над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink.
27 апреля американский регулятор разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников на круговой орбите с высотой 550 километров вместо изначально планируемых 1150 километров. В то же время Илон Маск 4 мая рассказал, что на сегодняшний день SpaceX собрала более 500 тыс. заявок на подключение Starlink и нет никаких технических проблем с удовлетворением текущего спроса.
Американский регулятор разрешил SpaceX разместить следующие 2 814 спутников Starlink на более низкой орбите (550 км), несмотря на возражения Amazon и OneWeb
- С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.
-
- В конце октября 2020 года Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования — программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут. Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании.
-
- У SpaceX есть разрешение на 42 тысяч спутников (это вовсе не означает, что она планирует запускать столько). Компания предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.
-
- 3 марта 2021 года стало известно о планах SpaceX построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах.
-
- В будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Недавно Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке — и в этом году компании предстоит «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока».