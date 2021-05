Google и SpaceX объявили о стратегическом партнерстве — спутниковый интернет Starlink подключат к Google Cloud

В 2015 году Google инвестировала $1 млрд в систему глобального спутникового интернета Starlink.

13 мая Google объявила о партнерстве со SpaceX. Цель сотрудничества — интеграция стремительно расширяющегося спутникового интернета Starlink в облачную инфрастуктуру Google Cloud.

SpaceX установит терминалы Starlink в облачных центрах обработки данных Google по всему миру, чтобы использовать преимущества облачной инфрастуктуры поискового гиганта. В то же время Google воспользуется высокоскоростным спутниковым интернетом для наращивания базы корпоративных клиентов. Иными словами, это взаимовыгодный союз.

Locating ground stations at data centers will significantly improve latency & jitter. Data can go from user terminal to server without touching the Internet.

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021