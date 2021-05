SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9 — это новый рекорд по многоразовому использованию

Утром 9 мая SpaceX запустила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink версии 1.0 в рамках миссии Starlink 27 — во время запуска впервые в десятый раз компания Илона Маска использовала и посадила на морскую платформу одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9. За запуском, как обычно, можно было следить в трансляции YouTube-канале SpaceX.

Одно их главных отличий ракет Falcon 9, Falcon Heavy и разрабатываемой Starship — многоразовое использование: у Falcon 9 повторно используются первая ступень, головной обтекатель и запускаемые на этой ракете корабли Dragon, а Starship проектируется полностью многоразовым.

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 спроектирована таким образом, что может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей. SpaceX многократно использовала первые ступени Falcon 9 для последующих запусков (в общей сложности 26 ступеней использовались по несколько раз) и стабильно обновляла рекорды по многоразовому использованию. 5 мая компания повторила действующий рекорд — в девятый раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9, а сегодня достигла желаемой цели, доказав на практике возможность запускать одну и ту же первую ступень Falcon 9 Block 5 десять раз.

С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 83 раза (из 94 попыток) успешно возвращала первые ступени.

Повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. Производство обтекателя, который тоже используется повторно, обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).

Еще одна цель SpaceX — сократить интервал между запусками Falcon 9 до суток. Сейчас рекорд составляет 27 дней. Еще в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. Возможно, SpaceX сможет достичь этой цели в этом году.

Многоразовые первые ступени разрабатывают и другие компании — Rocket Lab отрабатывает технологию парашютной посадки для своей ракеты сверхлегкого класса Electron и точно такой же подход с парашютами и вертолетом планирует использовать ULA в ракете Vulcan, с той лишь разницей, что ловить будут не первую ступень целиком, а только блок двигателей (самый дорогой компонент).

Ракета Falcon 9 с первой ступенью B1051 стартовала с пусковой площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал в 09:44 по киевскому времени.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s 10th launch and landing! pic.twitter.com/8KeEAfHgWF

— SpaceX (@SpaceX) May 9, 2021