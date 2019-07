Google очередной раз улучшит навигацию при помощи жестов в Android Q

До выхода финальной версии мобильной операционной системы Android 10 Q компания Google намерена улучшить навигацию при помощи жестов.

Ранее в Google пересмотрели работу традиционной кнопки возврата назад в Android. Вместо того, чтобы удерживать экранную кнопку, Android Q будет использовать для функции возврата движение пальцем от боковой стороны экрана к центру. Жест поддерживается для обеих боковых граней дисплея. Но это вызвало конфликт с выдвижными меню, используемыми рядом приложений. Исправить эту ситуацию пришлось за счёт использования нового жеста, когда палец движется не совсем вбок, а скорее по диагонали. Но жест оказался не совсем удобным для многих пользователей.

🚧 The drawer behavior is changing. Users will be able to open the drawer by peeking the drawer, and then swiping. Big benefit is that this works with existing apps with «old» DrawerLayout versions. pic.twitter.com/WVyOzQFzHO

— Chris Banes (@chrisbanes) 2 июля 2019 г.