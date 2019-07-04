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Google очередной раз улучшит навигацию при помощи жестов в Android Q

Google очередной раз улучшит навигацию при помощи жестов в Android Q

Google очередной раз улучшит навигацию при помощи жестов в Android Q


До выхода финальной версии мобильной операционной системы Android 10 Q компания Google намерена улучшить навигацию при помощи жестов.

Ранее в Google пересмотрели работу традиционной кнопки возврата назад в Android. Вместо того, чтобы удерживать экранную кнопку, Android Q будет использовать для функции возврата движение пальцем от боковой стороны экрана к центру. Жест поддерживается для обеих боковых граней дисплея. Но это вызвало конфликт с выдвижными меню, используемыми рядом приложений. Исправить эту ситуацию пришлось за счёт использования нового жеста, когда палец движется не совсем вбок, а скорее по диагонали. Но жест оказался не совсем удобным для многих пользователей.

Исправить эту проблему разработчики смогли в грядущей предварительной версии Android Q Beta 5. Теперь для вызова боковой панели будет необходимо сделать долгое нажатие сбоку экрана, дождаться появления края панели, а лишь затем двигать палец по направлению к центру экрана. А быстрый жест сбоку экрана к центру будет вызывать команду «Назад».

Кроме того, в тестовой версии операционной системы появился новый параметр, который позволяет регулировать чувствительность жеста возврата назад. Как сообщают пользователи, получившие доступ к тестовой версии ОС, это нововведение позволяет «заметно улучшить навигацию».

А для тех, кто не является поклонником навигации при помощи жестов, в Android Q доступна возможность использования традиционной системы управления смартфоном при помощи трёх кнопок.

Источник: The Verge

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