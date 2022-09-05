Google Pixel 7 Pro на правдоподобном видео с распаковкой накануне предстоящей презентации

Google, как свидетельствует история, испытывает большие проблемы с сохранением конфиденциальности информации о собственных разработках — рабочие прототипы будущих гаджетов непрерывно забывают в разных месяцах. Подобные «сливы» сводят на нет эффект неожиданности презентаций и, похоже, будущий Pixel 7 Pro станет очередным секретом Полишинеля. Так, у Facebook появился короткий видеоролик с распаковкой устройства, которое, вероятнее всего, и является будущим «гуглфоном».

Видео, которое опубликовал бангладешский магазин техники Gadgetfull BD, позволяет увидеть Pixel 7 Pro в черном цвете вживую. До этого Pixel 7 Pro демонстрировался только на визуализациях. На видео можно увидеть, как кто-то достает устройство из фирменной коробки Google, снимает защитную наклейку с экрана, включает устройство и демонстрирует его внешний вид с лого Google G на тыльной стороне корпуса. К сожалению, автор ограничил распространение видео, поэтому его можно посмотреть только на Facebook.

Google впервые показала будущие флагманы Pixel 7 и 7 Pro на майской конференции I/O. Ожидается, что смартфоны поступят в продажу уже в октябре вместе со смарт-часами Pixel Watch.

Дизайн, показанный в новом видео с Facebook, полностью совпадает с тем, что показывала Google на рендерах в мае — заднюю панель украшает декоративная алюминиевая вставка с двумя отверстиями под основные камеры и вспомогательные сенсоры. На видео также можно заметить официальную анимацию Google Pixel во время загрузки и экрана настройки устройства.

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Никаких других интересных подробностей новое видео не содержит и можно вспомнить, что это уже далеко не первое видео с участием будущих Pixel 7 — в мае прототип Pixel 7 появился на eBay, а затем другой пользователь Reddit утверждал, что смог купить прототип 7 ​​Pro на Facebook Marketplace. Впрочем, как мы уже отмечали выше, в случае Google такие инциденты случаются довольно часто. В то же время, это новое видео служит косвенным подтверждением, что традиционная осенняя презентация Google уже не за горами, и в скором времени новинки поступят в свободную продажу.