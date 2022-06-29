Google приступает к широкому развертыванию нового интерфейса Gmail

Компания Google начала внедрение обновлённого пользовательского интерфейса для Gmail в феврале. Но если ранее он был опцией для включения, то теперь становится обязательным к использованию, а опциональным теперь станет старый интерфейс.

Изменения в интерфейсе нельзя назвать радикальными, но всё же они имеются. Так, кнопки для перехода в Mail, Meet, Spaces и Chat объединены в один список в верхней части левой панели. Ранее отображались несколько разговоров из каждого блока. При этом сохраняется возможность быстрого перехода к разговору в любом разделе, так как список появится при наведении курсора на его значок.

Новый интерфейс стал менее загромождённым, так как чат и другие способы общения больше не отображаются под почтовыми ящиками и ярлыками. Пользователь может выбрать в настройках, какие приложения будут включены в меню быстрых настроек. В настройках можно вернуться к старому внешнему виду.

Google описывает это нововведение как «расширенное развёртывание». Поэтому на его внедрение может потребоваться больше времени, чем стандартные 15 дней.

Источник: The Verge