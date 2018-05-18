Humble Bundle бесплатно раздаёт стратегию Galactic Civilizations II, а в Steam бесплатные выходные для Middle-earth: Shadow of War

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Сервис Humble Bundle снова радует своих пользователей бесплатной раздачей игр. На этот раз предлагается получить в свою коллекцию пошаговую стратегию Galactic Civilizations II: Ultimate Edition. Это полное издание, которое включает саму игру и все вышедшие в дальнейшем дополнения.

События игры Galactic Civilizations II в будущем, когда сразу несколько различных цивилизаций выходят в космос и начинают осуществлять экспансию. При этом можно колонизировать планеты, заниматься исследованиями, индивидуально развивать флот кораблей. Победа в игре возможна военным способом, но не ограничивается им. Прийти к победе также можно благодаря культурному доминированию, созданию союза всех рас или технологическому превосходству. В игре также присутствует сюжетная кампания.

Получить бесплатно игру Galactic Civilizations II: Ultimate Edition можно по следующему адресу. Раздача продлится до вечера субботы 19 мая.

Вместе с тем, в Steam проводятся бесплатные выходные для игры Middle-earth: Shadow of War. Это смесь фэнтези, экшена и ролевой игры. Игроку предстоит отправиться в тыл врага, создать армию, захватить Крепости и править Мордором. Бесплатно играть в Middle-earth: Shadow of War можно на протяжении двух дней. Если игра понравится, её можно купить со скидкой 50%.