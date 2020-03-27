iFixit: более надёжная клавиатура в новом MacBook Air всего на 0,5 мм толще своей предшественницы
Недавно компания Apple выпустила обновлённую версию ноутбука MacBook Air, который среди прочих изменений также получил «новую» клавиатуру Magic Keyboard. Слова «новая» взято в кавычки, потому что фактически компания отказалась от клавиатуры типа «бабочка» и вернулась к использованию проверенного временем ножничного механизма.
Эксперты iFixit получили в своё распоряжение новый ноутбук Apple MacBook Air, произвели его традиционную разборку, изучили особенности его конструкции и обратили внимание на клавиатуру. Итак, специалисты обнаружили, что «новая» клавиатура ножничного типа имеет высоту примерно на 0,5 мм больше по сравнению с предыдущей клавиатурой-бабочкой. После этого в iFixit задались вопросом, стоила ли экономия высоты клавиатурного блока в 0,5 мм целых пяти лет страданий пользователей, которые часто сталкивались с проблемой работы клавиатуры с переключателями-бабочками.
В процессе разборки также обнаружилось, что клавиши лишены силиконового барьера, который имелся в клавишах ноутбука MacBook Pro, побывавшего на разборке раньше. Первоначально Apple заявляла, что этот силиконовый барьер требуется для того, чтобы клавиши работали тише. Но в дальнейшем из внутренних документов стало известно, что он предназначен для предотвращения попадания мусора во внутренний механизм-бабочку. Отказавшись от переключателей в виде бабочки компании Apple больше нет необходимости продолжать использовать этот защитный силиконовый барьер.
Разобрав устройство на отдельные компоненты, эксперты iFixit присвоили новому ноутбуку Apple MacBook Air рейтинг ремонтопригодности 4 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель поддаётся ремонту, но назвать лёгким этот процесс нельзя.
Тем не менее, по сравнению с предыдущей моделью заметны некоторые улучшения в плане ремонтопригодности. Например, кабель трекпада больше не заблокирован материнской платой. Таким образом, для замены трекпада не потребуется снимать материнскую плату. Аналогичным образом улучшен доступ к батарее, которая расположена под кабелем трекпада. Благодаря этому, ремонт и замену трекпада и батареи можно будет произвести быстрее и легче. Из негативных моментов отмечается, что клавиатура хотя и стала более надёжной, по-прежнему интегрирована в верхнюю часть корпуса, и для её обслуживания потребуется полностью разобрать устройство. Кроме того, оперативная память и твердотельный накопитель распаяны на материнской плате, так что о лёгкой модернизации можно забыть.
Источник: iFixit