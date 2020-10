Игру Crysis 3 запустили в видеопамяти видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090

Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти. По количеству доступной памяти она опережает многие современные игровые системы. И кому-то из энтузиастов стало интересно, как можно с пользой использовать такое огромное количество памяти? В частности, один из программных инженеров задался вопросом – можно ли установить целую игру в видеопамять и запускать её оттуда? Проверить свою идею он решил на примере игры Crysis 3.

Отметим, после некоторых манипуляций ему удалось установить игру Crysis 3 в память видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Для это он создал виртуальный накопитель в видеопамяти при помощи ПО GPU Ram Drive. Для нужд игры он зарезервировал 15 ГБ видеопамяти и создал там раздел NTFS. Затем энтузиаст инсталлировал игру в этот раздел и смог успешно запускать её.

I installed Crysis 3 on my graphics card!

I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it

At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast — GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM

— Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020