Игру Crysis 3 запустили в видеопамяти видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090





Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти. По количеству доступной памяти она опережает многие современные игровые системы. И кому-то из энтузиастов стало интересно, как можно с пользой использовать такое огромное количество памяти? В частности, один из программных инженеров задался вопросом – можно ли установить целую игру в видеопамять и запускать её оттуда? Проверить свою идею он решил на примере игры Crysis 3.

Отметим, после некоторых манипуляций ему удалось установить игру Crysis 3 в память видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Для это он создал виртуальный накопитель в видеопамяти при помощи ПО GPU Ram Drive. Для нужд игры он зарезервировал 15 ГБ видеопамяти и создал там раздел NTFS. Затем энтузиаст инсталлировал игру в этот раздел и смог успешно запускать её.

I installed Crysis 3 on my graphics card! I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast — GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM — Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020



При настройках графики Very High и разрешении изображения 4K игра Crysis 3 обеспечивала частоту 75 кадров в секунду. С учётом зарезервированных 15 ГБ под виртуальный накопитель и нужд самой игры, в видеокарте всего использовалось 20 ГБ видеопамяти.

Что интересно, за счёт запуска игры из видеопамяти, скорость её загрузки не улучшилась. Отмечается, что время загрузки было сопоставимым с результатами, которые обеспечивает высокоскоростной накопитель NVMe. Вероятно, это связано с тем, что игра Crysis 3 не разрабатывалась с прицелом на высокоскоростную передачу данных.

Источник: dsogaming