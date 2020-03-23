Intel рассказала о возможностях инструментария разработки oneAPI в играх и анонсировала скорую поддержку GPU





В рамках проведения конференции Virtual Game Developers Conference (GDC) 2020 корпорация Intel устроила онлайн-презентацию, в которой подробно рассказывается о возможностях её инструментария для разработки oneAPI Rendering Toolkit, ориентированного на применение в играх. В состав библиотек включаются Embree, OSPRay, Open VKL, OpenSWR и Open Image Denoise. Intel также объявила о грядущей поддержке GPU.

Open VKL

Intel Open Volume Kernel Library — это библиотека для высокопроизводительных ядер, предназначенная для выборки и прохождения лучей в объёмных данных (скалярных полях). Она содержит API для одиночной выборки и пакетов, чтобы помочь в векторизации алгоритмов трассировки лучей. Библиотека оптимизирована для процессоров x86 и включает поддержку AVX-512. Intel также сообщила, что поддержка GPU находится в разработке.

Open Image Denoise

Open Image Denoise — это библиотека для шумоподавления изображений, полученных с помощью трассировки лучей. Она использует глубокое обучение. Как и Open VKL, она также поддерживает AVX-512, а поддержка GPU появится в скором времени. В качестве примера, Intel сказала, что шумоподавление световых карт в Unity дает улучшенное качество по сравнению с гауссовыми фильтрами с уменьшенным количеством выборок.

OSPRay

Intel Open Scalable Portable Ray Tracing library – это полная библиотека для трассировки лучей на процессорах с возможностью настраиваемого рендеринга от быстрой обработки до фотореалистичного изображения. По данным Intel, бублиотеку можно масштабировать для использования от ноутбуков до суперкомпьютеров. В дальнейшем также появится поддержка и графических процессоров.

OpenSWR

Intel Open Software Rasterizer является частью стека драйверов MESA. Intel утверждает, что эта библиотека предназначена для масштабируемого программного рендеринга больших сцен, порядка миллиардов треугольников. Она предназначен для систем HPC, и в скором времени ожидается поддержка OpenGL 4.0.

Embree

Embree — это библиотека с открытым исходным кодом, ориентированная на решение фундаментальных вычислений для трассировки лучей. Она использует самые современные алгоритмы трассировки лучей. По словам Intel, ядра хорошо оптимизированы и обеспечивают ускорение от 1,5 до 6 раз. Это достигается с помощью SIMD (AVX-512), оптимизированных структур данных и других оптимизаций. Эта библиотека предназначен для профессиональных приложений рендеринга и широко применяется в киноиндустрии.

Intel утверждает, что в играх Embree может использоваться для предварительного расчёта освещения для статической геометрии. Она используется в Activision Lightmapper. Кроме того, она также может быть использована для обнаружения столкновений на основе лучей, включая выстрелы. И она используется в игре World of Tanks. Intel также объявила, что интеграция Embree в Sycl появится с поддержкой CPU и GPU. Sycl — это язык программирования oneAPI Rendering Toolkit.

Источник: tomshardware