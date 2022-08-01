Интерактивная карта мира с местами рождения величайших людей из разных стран. В список вошли 2,3 миллиона человек

В копилке необычных интерактивных карт очередное пополнение — проект финского географа и картографа Топи Чжуканов (Topi Tjukanov), работающий в Mapbox, визуализирует проверенную методом перекрестного утверждения базу данных выдающихся людей и позволяет узнать, где родились те или иные знаменитости.

Всего в список знаменитостей вошли 2,3 миллиона влиятельных людей из таких отраслей, как культура, наука, лидерство и спорт — на карте можно увидеть, в каких городах родились эти люди, живы ли они до сих пор и какое место занимают в рейтинге популярности.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town? I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox. Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1 🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd — Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022

Каждое имя, попавшее на карту, было взято из самых объемных и доступных баз Википедии и Викиданных — те в свою очередь легли в основу недавнего научного исследования, опубликованного в Nature. Его авторы пытались оценить степень значимости по набору предварительно определенных критериев, среди которых количество внесенных в онлайн-энциклопедию поправок, общее количество слов во всех доступных биографиях того или иного человека, среднее количество просмотров биографии во всех языковых разделах «Википедии» в период с 2015 по 2018 год и количество в статьях внешних ссылок из «Викиданных».

Сама карта доступна по этой ссылке. При нажатии на то или иное имя — имена тех лиц, которые имеют более высокие рейтинги, выделенные большим размером шрифта — можно узнать точное место каждой отдельной известной личности в общем рейтинге заметности. Если увлекаетесь географией и людьми, то этот сайт может стать отличным способом исследовать тех известных людей, которые живут поблизости и далеко.