Интерактивная карта мира с местами рождения величайших людей из разных стран. В список вошли 2,3 миллиона человек

В копилке необычных интерактивных карт очередное пополнение — проект финского географа и картографа Топи Чжуканов (Topi Tjukanov), работающий в Mapbox, визуализирует проверенную методом перекрестного утверждения базу данных выдающихся людей и позволяет узнать, где родились те или иные знаменитости.

Всего в список знаменитостей вошли 2,3 миллиона влиятельных людей из таких отраслей, как культура, наука, лидерство и спорт — на карте можно увидеть, в каких городах родились эти люди, живы ли они до сих пор и какое место занимают в рейтинге популярности.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?

I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.

Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1

🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd

