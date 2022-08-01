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Интерактивная карта мира с местами рождения величайших людей из разных стран. В список вошли 2,3 миллиона человек

Интерактивная карта мира с местами рождения величайших людей из разных стран. В список вошли 2,3 миллиона человек

В копилке необычных интерактивных карт очередное пополнение проект финского географа и картографа Топи Чжуканов (Topi Tjukanov), работающий в Mapbox, визуализирует проверенную методом перекрестного утверждения базу данных выдающихся людей и позволяет узнать, где родились те или иные знаменитости.

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Всего в список знаменитостей вошли 2,3 миллиона влиятельных людей из таких отраслей, как культура, наука, лидерство и спорт — на карте можно увидеть, в каких городах родились эти люди, живы ли они до сих пор и какое место занимают в рейтинге популярности.

Каждое имя, попавшее на карту, было взято из самых объемных и доступных баз Википедии и Викиданных — те в свою очередь легли в основу недавнего научного исследования, опубликованного в Nature. Его авторы пытались оценить степень значимости по набору предварительно определенных критериев, среди которых количество внесенных в онлайн-энциклопедию поправок, общее количество слов во всех доступных биографиях того или иного человека, среднее количество просмотров биографии во всех языковых разделах «Википедии» в период с 2015 по 2018 год и количество в статьях внешних ссылок из «Викиданных».

Сама карта доступна по этой ссылке. При нажатии на то или иное имя имена тех лиц, которые имеют более высокие рейтинги, выделенные большим размером шрифта можно узнать точное место каждой отдельной известной личности в общем рейтинге заметности. Если увлекаетесь географией и людьми, то этот сайт может стать отличным способом исследовать тех известных людей, которые живут поблизости и далеко.


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