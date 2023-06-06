iPadOS 17 будет доступна на планшетах iPad 6 и новее, а watchOS 10 — Apple Watch 4 и новее

Операционные системы iPadOS 17 и watchOS 10 принесут ряд новых функций, но опробовать их смогут далеко не все владельцы устройств Apple.
Так, настраиваемое окно блокировки, приложение Health, интерактивные виджеты и прочие новшества iPadOS 17 не будут доступны пользователям iPad 5-го поколения (и более старых версий), а также 12,9-дюймового iPad Pro 1-го поколения. Установить новую ОС на эти устройства не удастся.
В целом, iPadOS 17 будут поддерживать следующие модели планшетов:
- iPad 6-го поколения и новее
- iPad mini 5-го поколения и новее
- iPad Air 3-го поколения и новее
- 12,9-дюймовый iPad Pro 2-го поколения и новее
- 10,5-дюймовый iPad Pro
- 11-дюймовый iPad Pro 1-го поколения и новее
Для владельцев старых версий Apple Watch новости более оптимистичные. Фактически, Apple продолжает поддерживать все модели, которые были совместимы с watchOS 9. Таким образом владельцы Apple Watch Series 4 (и более новых версий) смогут установить watchOS 10, акцент в которой сделан на виджеты. Пользователи также получат доступ к обновленным приложениям Cycling и Compass и другим улучшениям watchOS 10.
Источник: Engadget