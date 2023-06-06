iPadOS 17 будет доступна на планшетах iPad 6 и новее, а watchOS 10 — Apple Watch 4 и новее

Операционные системы iPadOS 17 и watchOS 10 принесут ряд новых функций, но опробовать их смогут далеко не все владельцы устройств Apple.

Курс Excel для бізнесу Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз Без сліз? Хочу!

Так, настраиваемое окно блокировки, приложение Health, интерактивные виджеты и прочие новшества iPadOS 17 не будут доступны пользователям iPad 5-го поколения (и более старых версий), а также 12,9-дюймового iPad Pro 1-го поколения. Установить новую ОС на эти устройства не удастся.

В целом, iPadOS 17 будут поддерживать следующие модели планшетов:

iPad 6-го поколения и новее

iPad mini 5-го поколения и новее

iPad Air 3-го поколения и новее

12,9-дюймовый iPad Pro 2-го поколения и новее

10,5-дюймовый iPad Pro

11-дюймовый iPad Pro 1-го поколения и новее

Для владельцев старых версий Apple Watch новости более оптимистичные. Фактически, Apple продолжает поддерживать все модели, которые были совместимы с watchOS 9. Таким образом владельцы Apple Watch Series 4 (и более новых версий) смогут установить watchOS 10, акцент в которой сделан на виджеты. Пользователи также получат доступ к обновленным приложениям Cycling и Compass и другим улучшениям watchOS 10.

Источник: Engadget