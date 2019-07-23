iPhone Xr остается самым популярным смартфоном Apple в США, в минувшем квартале он обеспечил почти половину всех продаж

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Свежий отчет аналитической компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) не дает усомниться в том, что смартфон iPhone Xr продолжает оставаться самым продаваемым смартфоном Apple на рынке США. Таким образом, самая доступная модель линейки сохраняет лидерство третий квартал кряду и имеет все шансы побить рекорд iPhone 6, став самой популярной моделью компании за всю историю.

Напомним, iPhone XR является самым доступным смартфоном Apple, в США его цена стартует с отметки $749. Так вот, на долю данной модели пришлось 48% всех продаж iPhone за прошедшие три месяца. Иными словами, он обеспечил половину от общего объема продаж iPhone в минувшем квартале. И это лучший результат с 2015 года, когда с таким же успехом продавалась модель iPhone 6.

На старшие модели iPhone Xs и Xs Max в прошлом квартале пришлось суммарно 19% продаж. Вместе представители флагманской тройки обеспечили 67% продаж. Для сравнения, в первом квартале 2019 года их доля составляла 59%.

Что касается остальных моделей, как можно видеть на диаграмме, хорошо продавались iPhone 8, 8 Plus и iPhone 7. Более того, iPhone 8 и 8 Plus продавались даже лучше, чем iPhone Xs и iPhone Xs Max.

В отчете есть еще одна диаграмма, посвященная сервисам Apple, которые продолжают уверенно расти. Как видим, почти половина покупателей iPhone в США платят за iCloud, более 35% оплачивают подписку Apple Music; Apple Podcasts, Apple TV и Apple News тоже достаточно востребованы, а вот планы AppleCare покупают не так часто.

Источник: CIRP