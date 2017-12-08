“Киевпастранс” начал устанавливать системы электронного билета в столичном общественном транспорте [фото]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Пресс-служба предприятия “Киевпастранс” сообщила, что в Киеве уже начали монтировать электронное оборудование для автоматизированной системы оплаты проезда (“электронный билет”). Сначала системы оплаты и контроля установят на электротранспорте – в троллейбусах и трамваях, затем на очереди автобусы.

Полностью закончить работы по монтажу необходимого оборудования в “Киевпастрансе” собираются в апреле 2018 года, после чего система электронного билета будет запущена официально.

Опубликованные на facebook-странице коммунального предприятия фотографии позволяют оценить, как будут выглядеть валидаторы, установленные в столичном общественном транспорте. Как видим, валидатор в салоне допускает оплату с помощью банковских карт и проездных, а также путем считывания QR-кода с экрана смартфона или одноразового бумажного билета. В кабине водителя установлен специальный терминал для управления системой оплаты.

Напомним, что в начале сентября 2017 года «Киевпастранс» объявил тендер в системе публичных закупок ProZorro на покупку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте. Тендер выиграло ООО “Амрита Комплексные решения”, которое обязалось выполнить все работы за 365 млн гривен, тогда как ее конкурент по тендеру “АйТи-Солюшнс” предложил сделать это за 366,5 млн гривен, а первоначальная сумма тендера составляла 460 млн гривен.

За эту сумму «Киевпастранс» получит 1500 комплектов систем и 300 приборов инспекции. Полная поставка первых 500 комплектов и 300 приборов инспекции ожидается уже до конца текущего года — 20 декабря 2017 года, оставшиеся 1000 комплектов должны быть поставлены до 20 марта 2018 года.

Источник: Киевпастранс