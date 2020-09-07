Китай заявил об успешном приземлении многоразового космического аппарата





Китай стремится сократить отставание от США в сфере космических полётов и активно работает над развитием идеи многоразовых полётов. Государственное информационное агентство Xinhua сообщает, что 6 сентября совершил успешную посадку экспериментальный космический корабль многоразового использования, проведя перед этим 2 дня на орбите Земли. Подробная информация об аппарате и его предназначении строго засекречена, и Китай даже не предоставил каких-либо фотографий.

Существуют намёки, что речь может идти о грубом аналоге космического самолёта X-37B ВВС США (на заглавном фото). В 2017 году Китай заявил, что хочет запустить к 2020 году космический корабль многоразового использования. В China Aerospace Science and Technology Corporation надеялись подготовить космический самолёт к 2025 году. В основном, его планировалось использовать для космического туризма.

Информационное агентство Xinhua ограничилось информированием о том, что этот аппарат представляет собой «важный прорыв» в разработке Китаем многоразовых космических аппаратов, которые могут обеспечить более дешёвое и удобное решение для «мирного использования космоса». Другими словами, это может снизить затраты на доставку полезной нагрузки в космос и сократить время выполнения работ.

Дополнительно сообщается, что многоразовый космический аппарат был выведен в космос при помощи ракеты Long March 2F. Это далеко не самая новая ракета. Первый её запуск состоялся ещё в 1999 году. Таким образом, новый многоразовый космический аппарат явно не готов к самостоятельному выходу в космос, ему требуется ракета-носитель.

Источник: Engadget