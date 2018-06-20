Компактный электрический велосипед Xiaomi Himo с дальностью хода 50 км стоит $260

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Только успели мы рассказать об умном электрическом скейтборде, как Xiaomi вывела на свою площадку коллективного финансирования Youpin (MIJIA) еще одно электрическое транспортное средство. Встречайте — электрический велосипед Xiaomi Himo.

Новинка отличается от своих собратьев, прежде всего, компактными размерами и небольшой массой. Кроме того, традиционно для Xiaomi баланс цены и возможностей очень хорош.

Итак, новинка оценивается в $260.

Рама и вилка у Xiaomi Himo изготовлена из алюминиевого сплава, а сам велосипед весит 16,7 кг. То есть, вполне подойдет и для представительниц прекрасного пола.

Все элементная база и аккумуляторы компактно разместились под рамой в специальном защитном пластиковом кожухе.

Руль у Xiaomi Himo может складываться для более удобной транспортировки. На небольшом ЖК-дисплее выводится различные важные параметры вроде уровня заряда батареи, скорости движения, преодоленном расстоянии и т.д. Контрольная панель, отличающаяся степенью защиты IP54 (от пыли и водяных брызг), содержит три кнопки: включения, переключения между режимами езды и подтверждения действия.

Мощность электромотора, агрегатированного с задней втулкой, составляет привычные для такого класса 250 Вт. Без подзарядки аккумулятора можно проехать до 50 км. На полную зарядку необходимо 6,5 часа.

В оснащении также можно выделить передний и задний светодиодные фонари, причем задние подключены к дисковым тормозам. То есть, будут загораться при торможении.

Велосипед доступен в белом и оранжевом цвете рамы. Отгружать Xiaomi Himo заказчикам разработчики планируют начать 30 июля.

Источник: gizmochina