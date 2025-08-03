Конец Windows 11 SE: Microsoft выводит с рынка свою попытку конкуренции с Chrome OS

Microsoft официально подтвердила, что специальная версия Windows 11 SE больше не получит крупных обновлений — в частности, версию 25H2, которую компания выпустит в конце 2025 года. Поддержка Windows 11 SE окончательно прекратится в октябре 2026 года. Это касается не только новых функций, но и обновлений безопасности и технической поддержки.

Что такое Windows 11 SE?

Windows 11 SE представили в 2021 году как упрощенную, «облачно ориентированную» операционную систему, созданную специально для учебных заведений. Ее разработали для недорогих ноутбуков и ПК. Она должна была стать ответом на популярность Chrome OS в школах.

Эта версия Windows имела ряд искусственных ограничений: ограниченная многозадачность, возможность запускать только программы, которые одобрил администратор, и даже необычную функцию — возможность добавлять стикеры на обои рабочего стола. Первым устройством с Windows 11 SE стал Surface Laptop SE, который Microsoft разработала специально для этой ОС.

Хотя внешне это была новая платформа, «под капотом» — это все еще та же Windows 11, что и в версиях Home или Pro. А значит, на слабых устройствах она часто работала нестабильно и медленно. Идея создать настоящую легкую Windows для бюджетных ПК так и не воплотилась.

Почему Windows 11 SE не прижилась

Microsoft не впервые пытается создать нечто подобное Chrome OS. Ближайшим к цели решением была Windows 10X — облегченная ОС, которая действительно работала быстро на слабом «железе». Но ее отменили еще до релиза.

Windows 11 SE стала последним шагом в этом направлении. Но ограничения, невысокая производительность и потребность в предустановленном ПО от OEM-производителей не позволили ей завоевать популярность.

Зато Chrome OS стремительно развивалась и стала привычной средой для многих учеников, особенно в США. Ноутбуки Chromebook заполнили нишу, которую Microsoft так и не смогла закрепить за собой.

Что дальше?

Microsoft продолжает предлагать Windows 11 Education — другую версию ОС для учебных заведений. Но она:

не имеет искусственных ограничений, как SE;

существенно дороже;

не оптимизирована для слабых устройств.

Получается, что после сворачивания Windows 11 SE у Microsoft снова нет ОС, которая была бы действительно оптимизирована для недорогих учебных устройств. И, соответственно, не имеет полноценной альтернативы Chrome OS или iPadOS.

Источник: windowscentral